Nueva York sigue enviando cheques de hasta $200: faltan 5.2 millones por entregar

Nueva York continúa enviando cheques de ayuda para gastos de energía. Según el balance anunciado por la gobernadora Kathy Hochul el 15 de octubre, unos 3 millones de personas ya habían recibido el dinero y quedaban otros 5.2 millones de cheques por enviar.

Los envíos seguirán hasta diciembre

Los pagos forman parte de POWER, un programa estatal de $1,000 millones creado para aliviar el aumento de los costos de los servicios.

Es una ayuda por una sola ocasión, con cantidades de $100, $150 o $200.

Los cheques comenzaron a enviarse el 21 de septiembre y la distribución continuará hasta diciembre.

No es necesario presentar una solicitud ni inscribirse. El Departamento de Impuestos y Finanzas identifica a los beneficiarios mediante sus declaraciones estatales y envía los cheques automáticamente.

“Nuestros cheques de reembolso de energía son solo una de las muchas maneras en que estamos ayudando a las familias a afrontar el aumento de los costos”, declaró la gobernadora Hochul.

Cuánto corresponde según tus ingresos

La cantidad depende de los ingresos y de cómo se presentó la declaración de impuestos de 2024.

Los matrimonios que declararon juntos y los cónyuges sobrevivientes que califican reciben $200 si sus ingresos fueron de $150,000 o menos.

Si superaron $150,000, pero no pasaron de $300,000, reciben $150.

Quienes declararon como solteros, jefes de hogar o casados por separado reciben $100 si sus ingresos fueron de hasta $150,000.

Para determinar el monto, el estado utiliza el ingreso ajustado de Nueva York que aparece en la línea 33 del formulario IT-201 de 2024.

Qué requisitos debes cumplir

Debes haber vivido en Nueva York durante todo 2024, presentado a tiempo tu declaración estatal de residente y no haber sido incluido como dependiente en la declaración de otra persona.

Presentar a tiempo significa haber enviado la declaración antes del 15 de abril de 2025, o hasta el 15 de octubre de 2025 si contabas con una prórroga válida.

No necesitas entregar copias de facturas de electricidad o gas para demostrar que calificas.

Qué hacer si todavía no llega

Todos los pagos se entregan mediante cheque por correo, incluso si normalmente recibes tu devolución de impuestos por depósito directo.

El cheque llegará a la dirección más reciente registrada con el Departamento de Impuestos. Si cambiaste de domicilio y esa información no está actualizada, puedes modificarla mediante tu cuenta de servicios en línea.

Los envíos no siguen un orden por código postal o región. Por eso, un vecino puede recibirlo antes que tú.

El departamento no ofrece fechas individuales de entrega y sus representantes telefónicos no tienen información sobre el estado de cada cheque.

También existen descuentos mensuales

Además del pago único, Nueva York ofrece el Programa de Asequibilidad Energética, que hace descuentos mensuales en las facturas de servicios de hogares elegibles.

Según la oficina de Hochul, unas 50,000 familias solicitaron esa ayuda desde el inicio de una campaña de inscripción a mediados de septiembre.

El programa atiende aproximadamente a 1 millón de hogares, pero otros 2.5 millones podrían calificar y todavía no están inscritos.

Puedes consultar los cheques en el sitio oficial de POWER y los descuentos mensuales en ny.gov/EAP.

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