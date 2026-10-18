Reembolso de $90 de Medicare: cómo consultar si calificas y revisar tu pago

Si tienes Medicare y todavía no sabes cuándo recibirás el reembolso de $90 anunciado para octubre, ya puedes consultar su estado con el Seguro Social. Para confirmar si te corresponde, debes llamar a Medicare. Cada institución atiende una pregunta diferente sobre este pago único.

A qué teléfono llamar para revisar el pago

Desde el 15 de octubre de 2026, la Administración del Seguro Social atiende consultas sobre el estado del reembolso en el 1-800-772-1213. Ese es el número indicado para preguntar por el envío del dinero.

Si tu duda es si reúnes los requisitos, llama al 1-800-MEDICARE, que es el 1-800-633-4227.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, conocidos como CMS, establecen estas dos vías de consulta en su guía sobre el reembolso.

Quiénes pueden recibir los $90

CMS señala que el beneficio está dirigido a 20.8 millones de personas inscritas en la Parte B de Medicare Original que viven en Estados Unidos y cumplen las condiciones relacionadas con el pago de su cobertura.

La Parte B ayuda a cubrir consultas y otros servicios médicos.

Para recibir el reembolso, debes tener Medicare Original con la Parte B, vivir en Estados Unidos y pagar tu mensualidad sin ayuda de Medicaid.

Además, no debes pagar el cargo adicional que Medicare cobra a las personas con ingresos elevados.

Quienes tienen un plan Medicare Advantage no pueden recibir este reembolso.

Si no sabes si cumples estas condiciones, llama al 1-800-633-4227 para confirmarlo con Medicare.

Cómo llega el dinero y cuándo esperarlo

El reembolso es de $90 por una sola ocasión durante octubre de 2026. Su propósito es compensar parte del costo de la mensualidad de la Parte B.

El calendario anunciado por CMS envió la mayoría de los depósitos directos alrededor del 8 de octubre.

Quienes no reciben depósito directo obtendrán un cheque del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en la dirección postal registrada con Medicare.

Estos cheques están previstos para más adelante en octubre, por lo que no todos los beneficiarios están recibiendo el dinero el mismo día.

El cheque llevará un mensaje que, traducido al español, dice: ‘Pago del Fondo de Mejoras de Medicare; pago de $90 para compensar la prima de octubre’.

De dónde proviene el reembolso

El dinero procede del Fondo de Mejoras de Medicare, creado mediante la sección 7002 de una ley federal de asignaciones suplementarias de 2008 para financiar mejoras en Medicare Original.

Según CMS, esta es la primera administración que utiliza el fondo para hacer más asequible la cobertura mediante este mecanismo.

La guía oficial de CMS reúne los requisitos, las formas de entrega y los teléfonos para consultar este reembolso.

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