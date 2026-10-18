Trump anuncia que las obras de su campo de golf en Washington comenzarán en noviembre

El presidente Donald Trump anunció que las obras para transformar el campo de golf East Potomac Golf Links, en Washington D. C., comenzarán el próximo 15 de noviembre y se prolongarán durante 15 meses, pese a los obstáculos judiciales que enfrenta el proyecto.

La iniciativa busca convertir el histórico espacio recreativo en un campo de nivel internacional, con capacidad para recibir competiciones como el US Open, el Campeonato de la PGA, la Ryder Cup y la Presidents Cup, según detalló el mandatario este domingo en su red Truth Social.

Trump informó que el Departamento del Interior, dirigido por Doug Burgum, trabajó junto al arquitecto especializado Tom Fazio en el diseño de la remodelación. El proyecto también promete generar numerosos puestos de trabajo y contribuir al desarrollo económico de la capital estadounidense.

Sin embargo, la iniciativa se encuentra bajo disputa judicial. En enero, una organización ambiental acudió a los tribunales después de que comenzara la tala de árboles en el lugar. La jueza federal Ana Reyes ordenó detener las obras hasta el 26 de octubre y prohibió a la Administración realizar modificaciones irreparables.

La Liga de Preservación de DC ha acusado al Gobierno de intentar evadir la ley para transformar un espacio público de recreación en un campo de golf de lujo.

Trump defiende el proyecto

Trump, propietario de varios campos de golf, defendió la remodelación al describir las instalaciones actuales como deterioradas y obsoletas. También afirmó que hay árboles caídos o afectados por enfermedades y que el muro de contención presenta daños que representan un peligro.

En una publicación posterior, el presidente señaló que Burgum está entusiasmado con la propuesta y aseguró que los ajustes que requiera el terreno quedarán en manos de especialistas en parques, recreación, paisajismo y diseño.

El anuncio fija el inicio de los trabajos para noviembre, aunque el proyecto sigue condicionado por el proceso judicial y las restricciones impuestas por la jueza federal.

Con información de EFE.

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