Mamdani pide a dueños de parkings de NYC no prestar sus terrenos para operativos de ICE

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, encabezó una iniciativa junto con más de 100 funcionarios electos del estado para pedir a los propietarios de estacionamientos y garajes privados que impidan el uso de sus instalaciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En una carta enviada este viernes, las autoridades instaron a más de 1,000 propietarios y operadores de estos espacios a no alquilar, prestar ni poner sus propiedades a disposición de la agencia federal para organizar operativos migratorios. También solicitaron que comuniquen directamente a ICE que no tiene autorización para utilizar sus instalaciones.

La iniciativa se produce una semana después de que agentes federales rodearan un automóvil en una calle residencial concurrida de Marble Hill, en El Bronx, y dispararan contra Oscar Belgal, de 28 años. El hombre recibió un impacto de bala en el cuello mientras su hijo de 5 años permanecía dentro del vehículo.

Según la información difundida por la Alcaldía, los agentes habrían utilizado previamente un estacionamiento privado situado a pocas cuadras como punto de preparación para sus operaciones.

Mamdani busca frenar el uso de estacionamientos privados por ICE

El alcalde sostuvo que las autoridades federales están recurriendo a propiedades privadas para desarrollar actividades que no pueden realizar libremente en instalaciones municipales bajo las normas locales vigentes.

“Les pido a todos los propietarios de garajes y estacionamientos de esta ciudad que dejen de darles esa opción”, expresó Mamdani en su declaración. El funcionario insistió en que los dueños no deben alquilar ni prestar sus espacios a ICE y los instó a comunicar a la agencia que no es bienvenida en sus propiedades.

El mandatario también señaló que la presión de los residentes puede influir en las decisiones de los operadores privados. Como ejemplo, mencionó un garaje de Morton Street, en Manhattan, que retiró vehículos de ICE de sus instalaciones después de que vecinos manifestaran su rechazo a la presencia de los agentes.

La Alcaldía también identificó otros lugares donde ICE habría realizado operaciones desde estacionamientos privados, entre ellos 2 aparcamientos de bancos en Northern Boulevard, en Queens, y el garaje de Morton Street.

La carta busca extender esa respuesta a los 5 distritos de Nueva York y sumar a los propietarios privados a las medidas destinadas a limitar la colaboración de instalaciones locales con las operaciones federales de inmigración.

¿Qué restricciones existen para las operaciones migratorias?

La administración municipal recuerda que las leyes y políticas de Nueva York establecen límites al uso de propiedades públicas para actividades federales de control migratorio.

Estas protecciones abarcan estacionamientos y garajes municipales, además de instalaciones como escuelas, refugios y hospitales. Según las directrices de la ciudad, las agencias policiales ajenas al gobierno municipal no pueden utilizar propiedades municipales como centros de preparación, procesamiento o bases operativas, salvo que exista una orden judicial o se aplique una excepción legal limitada.

Sin embargo, esas restricciones no se extienden automáticamente a las propiedades privadas. Por ese motivo, Mamdani y los funcionarios que respaldan la carta buscan que los dueños de garajes y estacionamientos adopten voluntariamente una postura frente a las solicitudes de ICE.

En febrero, el alcalde emitió la Orden Ejecutiva 13, destinada a reforzar las protecciones relacionadas con la interacción de las agencias municipales con las autoridades federales de inmigración, incluidos los protocolos de acceso a instalaciones y terrenos de la ciudad.

Tras una auditoría, cuyos resultados se publicaron en mayo, el gobierno municipal actualizó sus directrices sobre el asunto. La nueva petición pretende abordar el ámbito que esas medidas no cubren directamente: los estacionamientos privados que podrían servir como puntos de apoyo para los operativos.

La iniciativa no equivale a una prohibición general de las actuaciones federales en propiedades privadas. Su objetivo inmediato es persuadir a los propietarios para que no faciliten voluntariamente sus instalaciones a la agencia.

El impacto de las operaciones migratorias en las comunidades

La Alcaldía estima que más de 3.1 millones de habitantes de Nueva York nacieron fuera de Estados Unidos, una cifra que representa más de un tercio de la población de la ciudad.

Los inmigrantes constituyen el 43% de la fuerza laboral local, según los datos difundidos por la administración de Mamdani. Su participación se extiende a sectores esenciales de la economía, como restaurantes, comercios, construcción, hospitales y pequeñas empresas.

En ese contexto, el gobierno municipal sostiene que el temor a encontrarse con agentes migratorios puede afectar las actividades cotidianas de los residentes, desde trasladarse al trabajo hasta realizar compras o llevar a sus hijos a la escuela. Las consecuencias, argumenta, pueden repercutir también en los negocios y la actividad económica de los vecindarios.

Faiza N. Ali, comisionada de la Oficina de Asuntos del Inmigrante de la Alcaldía (MOIA), afirmó que las operaciones de ICE mantienen a los inmigrantes bajo una amenaza constante, según la valoración de la funcionaria.

Ali pidió a los propietarios privados que contribuyan a proteger a las comunidades inmigrantes, en línea con las restricciones que ya rigen para los inmuebles municipales.

Mientras la Alcaldía busca ampliar el respaldo a esta iniciativa, los residentes que necesiten orientación jurídica en materia migratoria pueden comunicarse con la línea de asistencia legal de MOIA al 800-354-0365.

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