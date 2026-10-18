Violencia armada en el metro de Nueva York cobra la vida de un hombre en Manhattan

Un hombre en una estación de metro de Manhattan fue asesinado a tiros el sábado en la tarde, informaron las autoridades neoyorquinas.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), la balacera tuvo lugar en la estación de la calle 53 y la Séptima Avenida en la concurrida zona de Midtown Manhattan, poco después del mediodía.

Un testigo que presenció el hecho dijo que todos empezaron a correr cuando escucharon los disparos.

“Fue como una estampida”, manifestó.

“Cuando se abrieron las puertas del tren, fue cuando se escuchó ‘pop pop pop'”, dijo, y añadió que una mujer que estaba en el lugar le estaba practicando compresiones torácicas a la víctima antes de que llegara la policía, diciéndole: ‘Aguanta’.

Otra testigo ocular dijo que ella y su hija oyeron al menos unas cinco detonaciones mientras estaban sentadas dentro del vagón del metro con las puertas abiertas; su hija salió y el pistolero la vio fijamente antes de seguir abriendo fuego.

“Empecé a rezar. Soy una cristiana muy devota”, señaló. “Jesús nos salvó. Sin duda alguna”.

Expresó que su hija pudo hacerle señas al conductor de otro tren para indicarle que había una persona disparando y llamó al 911.

La víctima, de unos 30 años, fue llevada de urgencia al Hospital Bellevue en estado crítico, donde murió a causa de sus heridas de bala, informó Fox News.

Hasta el momento no se han hecho detenciones y las averiguaciones sobre este caso continúan, informó el NYPD.

Más tarde, el sábado, el NYPD publicó imágenes de una persona y escribió: “Un individuo no identificado se acercó a un hombre no identificado en el andén de la línea E en dirección norte en la estación de metro de la calle 53 y la 7.ª avenida, dentro de la jurisdicción del Distrito 1 del Distrito de Tránsito de Midtown North, mostró un arma de fuego y disparó, hiriendo a la víctima una vez en el pecho. El individuo huyó del lugar a pie, dirigiéndose hacia el norte por la 7.ª avenida”.

Las borrosas imágenes mostraban al sospechoso con una sudadera roja con capucha y pantalones rojos, un chaleco acolchado negro y una mascarilla negra.

“Se insta a cualquier persona que tenga información sobre este incidente a que llame a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477), o para español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar información en línea a través del sitio web de Crime Stoppers o mediante X @NYPDTips“, apuntó el departamento.

El medio PIX11 informó que el tiroteo se originó a raíz de una discusión que se desató entre el atacante y la víctima.

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