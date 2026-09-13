Tiro accidental de un policía deja una mujer herida en estación de metro de Brooklyn

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) indicó que uno de sus oficiales disparó de manera accidental su arma dentro de una estación de metro de Bed-Stuy, Brooklyn, y fragmentos de la bala alcanzaron tanto a un segundo agente como a una usuaria del sistema.

Las autoridades habían declarado en un principio que nadie resultó herido en el incidente, antes de emitir un comunicado asegurando que el fragmento “entró en contacto” con las dos personas.

El incidente sucedió cerca de las 4:40 de la tarde del jueves en la estación Kingston-Throop Avenues de la línea C, según el NYPD. Tanto el segundo agente como la pasajera, una mujer de 34 años, sufrieron heridas leves. Posteriormente, la usuaria del metro y los dos agentes fueron llevados a un hospital de la localidad y dados de alta, señaló el departamento. La policía no describió las lesiones provocadas por el hecho.

De acuerdo con lo que informó el NYPD, los dos oficiales fueron reasignados a tareas administrativas como consecuencia del incidente en el metro de Brooklyn.

El departamento declaró al medio Gothamist que el arma del primer agente nunca salió de su funda. Un oficial de policía dijo en ese momento que algo se había atascado en el arma.

NYPD no ha dado a conocer más detalles sobre cómo se produjo el disparo, qué estaban haciendo los agentes de policía en ese instante ni si el arma pudo haber fallado. Tampoco se describió cómo se fragmentó la bala ni por qué las tres personas implicadas fueron llevadas al hospital, cuando solo dos resultaron heridas.

Las autoridades no han revelado los nombres de ninguno de los implicados. El NYPD indicó que su División de Investigación de Uso de la Fuerza estaba investigando el caso.

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