Un pasajero muere al ser arrastrado por un tren en una estación de Brooklyn

Un hombre de unos 50 años perdió la vida después de ser arrastrado por un tren de la línea A en una estación de metro de Brooklyn el lunes en la noche, cuando su bolso quedó atrapado en las puertas del tren que se estaban cerrando, informaron las autoridades.

El mortal incidente ocurrió poco antes de las 5:50 en la estación de Utica Avenue, cerca de Fulton Street, en Bedford-Stuyvensant. Los detectives señalaron que el bolso de hombre quedó atrapado en las puertas de un tren de la línea A que se dirigía al sur, mientras este se preparaba para salir de la estación.

No se determinó inmediatamente si el hombre estaba entrando o saliendo del vagón del tren al momento en que se puso en marcha y lo arrastró por la plataforma de la estación y se golpeó contra un poste, sufriendo heridas graves. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

La identidad de la víctima en cuestión no se dio a conocer de inmediato, pero señalaron que es un hombre adulto, informó ABC 7 NY.

La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) está haciendo las respectivas pesquisas sobre las circunstancias que rodearon el incidente y cómo el pasajero quedó atrapado en las puertas del tren.

Aunque no es habitual, en los últimos años han muerto otros usuarios de metro cuando sus prendas de vestir u otros objetos personales quedaron atrapados en las puertas del metro.

Un pasajero murió en la estación Columbus Circle en 2022 cuando su ropa quedó atrapada en las puertas de un tren de la línea 1 en plena hora pico de la tarde.

Un camarero de Chelsea falleció de manera parecida cuando su ropa quedó enganchada en las puertas de un tren de la línea F con destino a Manhattan en 2016.

Sigue leyendo:

• Empleado de la MTA descubre cadáver en avanzado estado de descomposición en una estación

• Detienen a dos sujetos tras brutal riña con un puño americano y un cúter en el metro de Manhattan

• Tiro accidental de un policía deja una mujer herida en estación de metro de Brooklyn