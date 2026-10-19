5 desventajas de comprar el pollo rostizado de Costco

El pollo rostizado de Costco atrae a muchos compradores por su bajo precio de tan solo $4.99. Sin embargo, su precio no elimina los inconvenientes: hay quejas sobre las bolsas, críticas al sabor y cuestionamientos sobre los aditivos y la crianza de las aves.

De acuerdo con Tasting Table, este producto tiene cinco aspectos que conviene considerar antes de comprarlo.

1. Las bolsas pueden derramar grasa y ablandar la piel

Costco vende este pollo Kirkland Signature desde 1994. En 2024 sustituyó los recipientes rígidos por bolsas de plástico, un cambio que, según la compañía, reduce los residuos plásticos.

Algunos compradores reportan cierres defectuosos y fugas de jugos que ensucian las compras o el automóvil.

También señalan que la condensación afecta la textura. Un comentario citado por Tasting Table afirma que la bolsa hace que la piel crujiente se vuelva blanda.

2. Requiere cuidado durante el traslado

Tomar el pollo al comenzar una compra larga puede dejarlo demasiado tiempo sin refrigeración ni una temperatura adecuada para conservarlo caliente. A ese recorrido se suma el viaje a casa.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos sitúa la zona de peligro entre 40 °F y 140 °F, aproximadamente 4 °C y 60 °C.

En esas condiciones, algunas bacterias pueden duplicarse en apenas 20 minutos.

Los alimentos perecederos deben refrigerarse dentro de dos horas, o una hora si la temperatura ambiental supera 90 °F, unos 32 °C.

Esta precaución también aplica a otros alimentos preparados.

3. Sus aditivos generaron una disputa judicial

Según Tasting Table, una demanda colectiva presentada en California en enero de 2026 cuestionó la publicidad del pollo como libre de conservadores por contener fosfato de sodio y carragenina.

Costco sostiene que esos ingredientes ayudan a mantener la carne tierna y húmeda.

Cabe señalar que ninguno está clasificado como conservador por la Administración de Alimentos y Medicamentos, aunque el fosfato puede retrasar la oxidación de las grasas y la carragenina retiene agua.

4. Existen denuncias sobre bienestar animal

Mercy for Animals denunció en 2021 hacinamiento y aves con dificultades para mantenerse en pie en una granja de Nebraska vinculada al suministro de Costco.

La organización también reportó condiciones perjudiciales en una investigación de 2026 sobre un proveedor de pollo orgánico.

Costco se ha comprometido a mejorar nutrición, entorno, salud, comportamiento y estado mental de las aves conforme al modelo de los Cinco Dominios de bienestar animal.

5. El sabor no convence a todos

Aunque Costco vende más de 100 millones de pollos rostizados al año, el chef David Chang, fundador de Fuku, lo calificó en su pódcast de 2023 como el peor pollo rostizado e incomible.

Un usuario de Reddit citado por Tasting Table describió un extraño sabor químico, así que dejó de comprarlos.

Otro publicó una fotografía de tejido verdoso supuestamente encontrado en uno de estos pollos.

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