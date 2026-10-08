Costco lanza croissants caramelizados con crema de limón: cuánto cuestan y dónde encontrarlos

Costco ha ganado reputación con algunos productos de panadería y pastelería, y es que los galardones que ha recibido se vinculan con la variedad que ofrecen en cada temporada; este otoño no fue la excepción tras el lanzamiento de un paquete de seis croissants caramelizados con crema de limón por $12.99.

Como es costumbre, Costco renueva su menú en cada temporada —como las clásicas tartas de calabaza—; de hecho, el verano pasado ofreció una tarta de queso caramelizada con arándanos que conquistó paladares. Ahora presenta los croissants caramelizados con crema de limón, que combinan el toque cítrico del limón con una textura suave en la crema.

Se trata de un pastel “¡tan elegante y tan bueno!”, según la creadora de contenido Laura Jayne Lamb, de Costco Hot Finds.

Combinación de texturas y sabor en cada mordisco

Aunque la creadora de contenido encontró el nuevo producto en la panadería de Lee’s Summit, Missouri, este está llegando de manera progresiva a las tiendas Costco de Estados Unidos, por lo que conviene llamar antes para asegurar la compra, según el medio gastronómico Southern Living.

Estos croissants tienen una cobertura crujiente y caramelizada tipo streusel y un relleno cremoso de crema de limón, todo envuelto en una masa hojaldrada y mantecosa.

Uno de los datos clave que ofreció Jayne es que cada croissant viene en un empaque individual para preservar la calidad del producto. En un video publicado en internet, afirma que se trata “de los mejores postres que la panadería de Costco ha preparado”, ya que su calidad se compara a la de un croissant “sacado directamente de una pastelería”.

La tradición de Costco en panadería

Estos croissants caramelizados con crema de limón son una nueva y popular versión del clásico de Costco, el cual se ha hecho tendencia a las pocas horas de salir al mercado.

Recordemos que Costco tiene un público cautivo gracias a la relación entre precio y calidad, lo que les permite a los consumidores disfrutar de alimentos y bebidas de temporada o tendencia con un perfecto equilibrio en su valor. Incluso con este último lanzamiento, algunos usuarios en redes sociales se atreven a afirmar que es uno de los mejores productos de Kirkland Signature.

La tradición panadera de Costco incluye otras “joyas” que tienen asegurado un espacio en la mesa y en el gusto de los clientes, como los muffins gigantes, las bandejas de galletas y su gran variedad de pasteles.

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