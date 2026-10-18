Costco influye en dónde quieren vivir los estadounidenses: 3% de los anuncios destacan su cercanía

Costco se ha convertido en un factor sumamente atractivo para algunos estadounidenses que buscan vivienda. Tan es así que tener alguno de estos almacenes a la mano ya aparece como argumento de venta en anuncios inmobiliarios. Un análisis de Zillow encontró que cerca del 3% de los anuncios activos en 606 códigos postales con una tienda Costco mencionaba expresamente la proximidad al almacén.

Tener cerca una tienda implica acceso a compras, gasolina y comida económica, como factores que pueden influir en la elección de un vecindario. Sin embargo, vivir cerca de Costco no garantiza que una propiedad aumente de valor: también influyen el tráfico, el ruido, el precio de la vivienda y los gastos de transporte antes de decidir.

Costco se convierte en un atractivo inmobiliario

Compradores e inquilinos suelen priorizar escuelas, seguridad, habitaciones y tiempo de traslado. Sin desplazar esos factores, la distancia hasta el Costco más cercano se ha convertido en un criterio adicional para hogares que compran productos al mayoreo, cargan gasolina a precio económico o buscan resolver comidas con rapidez.

“Los vendedores promocionan activamente la cercanía al club como un atractivo”, afirmó Amanda Pendleton, experta en tendencias de vivienda de Zillow. Algunas descripciones inmobiliarias ya colocan la distancia a Costco junto con el acceso al centro urbano, las playas o las principales carreteras.

En Austin, el agente Sean McCormack incluso ofrece búsquedas de casas filtradas por radio alrededor de Costco y de la cadena H-E-B. “Es para personas interesadas en ahorrar tiempo y dinero”, explicó a USA Today.

La distancia ideal evita otros costos

Agentes consultados por USA Today situaron la distancia conveniente entre cinco y 15 minutos en automóvil: una distancia razonable para una compra rápida, pero no tanto como para sufrir directamente la congestión y el ruido de las entregas.

Adam Staley eligió una casa en alquiler a cinco cuadras de una tienda en Kansas City. “Estar allí en tres minutos fue una gran ventaja”, sostuvo; sin embargo, cuando el establecimiento se convirtió en un centro para clientes comerciales, la sucursal tradicional más cercana quedó a 25 minutos.

Este caso expone el riesgo de basar una mudanza en un comercio que puede cerrar, trasladarse o cambiar de formato.

Vivir cerca no garantiza plusvalía

Una investigación de la Vancouver School of Economics sobre aperturas entre 2002 y 2020 no encontró un aumento significativo del valor inmobiliario en todo el país. Sí observó alzas dentro de cinco millas en condados de mayor densidad o ingresos, pero el resultado dependió de las características previas del mercado.

Otro estudio revisado por pares analizó el traslado de un Costco en Fresno-Clovis, California. Las viviendas situadas a menos de dos millas de la tienda anterior subieron entre 8 y 9% después de controlar otros factores, mientras las cercanas a la nueva ubicación no registraron un efecto estadísticamente significativo atribuible al establecimiento.

Los investigadores señalaron que la reducción del tráfico y el ruido pudo favorecer al vecindario que perdió una tienda. Es decir, Costco puede funcionar mejor como servicio cercano que como vecino inmediato.

El efecto llega a Nueva York

Para residentes de Nueva York y Nueva Jersey, la conveniencia depende más del tiempo de traslado que de las millas. Costco opera tiendas en Brooklyn y Staten Island, además de ubicaciones en Nueva Jersey como Clifton, Union y Wayne. En todos estos puntos, factores como tráfico, peajes y estacionamiento pueden modificar por completo el supuesto ahorro.

Si evalúas una propiedad, visita el sector en horarios de mayor actividad y calcula cuánto gastarás en transporte. Revisa también si la tienda tiene gasolinera, porque no todas ofrecen los mismos servicios: la sucursal de Staten Island, por ejemplo, no cuenta con una estación activa.

Un Costco ya tendrá viviendas encima

La relación entre vivienda y la cadena irá más lejos en Los Ángeles. Un desarrollo en Baldwin Village tendrá aproximadamente 800 apartamentos sobre un Costco, con unidades de vivienda asequible y para trabajadores.

El proyecto muestra cómo las grandes tiendas pueden convertirse en anclas de desarrollos residenciales densos. También concentra el dilema: acceso inmediato a compras frente a circulación comercial, entregas y actividad constante alrededor del hogar.

Qué revisar antes de mudarte

La cercanía a Costco puede ser útil, pero debes medirla como cualquier otra característica de la vivienda:

Compara propiedades equivalentes para saber si estás pagando una prima por ubicación

para saber si estás pagando una prima por ubicación Cronometra el trayecto en días laborables y fines de semana, no solo durante la visita

en días laborables y fines de semana, no solo durante la visita Revisa tráfico, iluminación y entregas si la vivienda está junto al estacionamiento o ruta de camiones

si la vivienda está junto al estacionamiento o ruta de camiones Calcula tu frecuencia de compra y cuánto ahorrarías realmente en gasolina y productos

y cuánto ahorrarías realmente en gasolina y productos Prioriza renta, hipoteca, empleo y escuelas antes que la proximidad a una sola empresa

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ventajas de vivir cerca de un Costco

¿Costco realmente influye en dónde vive la gente?

Sí. Cerca de 3% de los anuncios analizados en códigos postales con Costco destacaban expresamente la tienda, aunque no sustituye factores como precio, escuelas y traslado.

¿Una casa cerca de Costco vale más?

No necesariamente. Un estudio no encontró un efecto significativo a escala nacional; las alzas aparecieron en determinados mercados densos o de mayores ingresos.

¿Cuál es la mejor distancia para vivir de una tienda?

Los agentes citados por USA Today señalan entre cinco y 15 minutos en automóvil, pero debes comprobar el tráfico local y las rutas de entrega antes de decidir.

¿Qué desventajas tiene vivir demasiado cerca?

Puede haber tráfico, ruido, luces y circulación de camiones. Un estudio en California encontró que las casas cercanas a una antigua ubicación ganaron valor después del traslado de la tienda.

¿Costco debe definir mi decisión de vivienda?

No debería ser el factor principal. Úsalo como criterio secundario después de comparar costo total, seguridad, trabajo, escuelas, impuestos y transporte.

Conclusión

La creciente presencia de Costco en los anuncios revela que la conveniencia cotidiana ya forma parte de la competencia inmobiliaria. Sin embargo, si vendedores y propietarios convierten esa cercanía en una prima adicional al precio, el supuesto ahorro puede desaparecer. Antes de mudarte, calcula cuánto utilizarás la tienda y cuánto pagarás por tenerla cerca.

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