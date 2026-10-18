Cómo pagar menos por la membresía de Costco: promociones y beneficios vigentes
La membresía Gold Star cuesta $65 al año, pero algunas promociones permiten recuperar $20 o más. Las opciones vigentes y quién puede aprovecharlas
Pagar la membresía completa de Costco no siempre es la única opción. La cadena mantiene promociones para nuevos socios que permiten recuperar parte del dinero mediante una Costco Shop Card, y existen otras maneras de aprovechar mejor la cuota anual.
En Estados Unidos, la membresía Gold Star cuesta $65 al año, mientras que la Executive cuesta $130. Ambas incluyen una segunda tarjeta sin cargo para otra persona del mismo hogar.
Sin embargo, Costco ofrece actualmente una promoción online que puede reducir considerablemente el costo efectivo del primer año.
- Costco ofrece hasta $40 para quienes se hacen socios
- Groupon también tiene una oferta para Costco
- Ir con un amigo también puede dar dinero a los dos
- Estudiantes, maestros y trabajadores de ciertos sectores también tienen promociones
- Otra oferta entrega una Shop Card de $65, pero exige una tarjeta de crédito
- Gold Star o Executive: cuál sale realmente más barata
- La segunda tarjeta puede aumentar el valor de la membresía
- La forma más barata de hacerse socio de Costco ahora
Costco ofrece hasta $40 para quienes se hacen socios
La promoción vigente en el sitio oficial de Costco entrega una Digital Costco Shop Card de $20 a quienes contratan una membresía Gold Star y una de $40 para quienes eligen Executive.
Eso significa que, si el comprador utiliza todo el saldo de la tarjeta:
- Gold Star cuesta $65, pero devuelve $20 para futuras compras: costo efectivo de $45.
- Executive cuesta $130 y devuelve $40: costo efectivo de $90.
No es un descuento directo. El socio paga primero el precio completo y recibe después una tarjeta de Costco que puede utilizar para comprar productos.
La oferta está destinada únicamente a nuevos miembros o personas que no hayan tenido ningún tipo de membresía Costco durante los últimos 18 meses. Además, hay que activar la renovación automática al momento de inscribirse utilizando una tarjeta elegible.
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Groupon también tiene una oferta para Costco
Otra alternativa disponible actualmente es Groupon. La plataforma vende la membresía Gold Star por los mismos $65, pero incluye una Digital Costco Shop Card de $20. En el caso de Executive, el precio es $130 e incluye una tarjeta de $40.
Para esta promoción también se exige ser un nuevo miembro o haber dejado vencer la membresía hace al menos 18 meses.
Hay un dato importante si se piensa aprovechar esta oferta ahora: la promoción de Groupon vence el 25 de octubre de 2026.
Una vez completada la inscripción y verificada la membresía, la Shop Card se incorpora al Costco Wallet dentro de aproximadamente dos semanas.
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Ir con un amigo también puede dar dinero a los dos
Costco mantiene además su programa Refer-a-Friend, que permite obtener una recompensa cuando un socio lleva a una persona que se inscribe por primera vez. Si ambos aceptan la renovación automática, Costco entrega a cada uno:
- $20 en una Digital Costco Shop Card si el nuevo socio contrata Gold Star.
- $40 para cada uno si contrata Executive.
La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. El nuevo miembro también debe ser alguien que nunca haya pertenecido a Costco o cuya membresía lleve al menos 18 meses vencida.
En este caso, el beneficio es particularmente interesante porque recibe dinero tanto el nuevo socio como quien lo recomienda.
Estudiantes, maestros y trabajadores de ciertos sectores también tienen promociones
Costco mantiene páginas específicas de inscripción para determinados grupos. Entre ellos aparecen estudiantes universitarios, maestros y profesores, trabajadores de la salud, socorristas y primeros respondedores, empleados públicos y miembros de las Fuerzas Armadas.
Estas promociones pueden cambiar, por lo que conviene entrar a la página específica del grupo antes de pagar la membresía y comprobar qué incentivo está vigente en ese momento.
El punto importante es no entrar directamente a una tienda y pagar los $65 sin revisar primero si se califica para alguna promoción.
Otra oferta entrega una Shop Card de $65, pero exige una tarjeta de crédito
Hay una promoción más agresiva, aunque no resulta adecuada para todos.
Costco ofrece una Digital Costco Shop Card de $65 a determinados nuevos socios que contratan una membresía Executive, solicitan la Costco Anywhere Visa Card by Citi y son aprobados.
Como implica solicitar una tarjeta de crédito, no debería elegirse únicamente para obtener el incentivo. Además, las promociones tienen sus propios términos y condiciones y no se debe asumir que pueden combinarse entre sí.
Gold Star o Executive: cuál sale realmente más barata
La membresía Executive cuesta el doble: $130 frente a $65. Su principal diferencia es que devuelve un 2% anual sobre compras elegibles, hasta un máximo de $1,250.
Para recuperar solamente los $65 adicionales que cuesta pasar de Gold Star a Executive hay que gastar aproximadamente $3,252 al año en compras que califiquen, es decir, unos $271 al mes. Costco utiliza ese mismo ejemplo en su tabla oficial de recompensas.
Quien gasta considerablemente menos podría ahorrar simplemente eligiendo Gold Star.
Executive tiene actualmente otros beneficios, entre ellos acceso anticipado a las tiendas y un crédito mensual de $10 para pedidos elegibles de al menos $150 mediante Costco Same-Day o Instacart. Por eso, no alcanza con pensar que Executive es mejor porque ofrece más beneficios: depende de cuánto se compra realmente.
La segunda tarjeta puede aumentar el valor de la membresía
Tanto Gold Star como Executive incluyen una Household Card sin costo adicional. Costco permite asignarla a otra persona mayor de 16 años que viva en la misma dirección que el titular principal. De esta manera, dos integrantes del hogar pueden comprar por separado utilizando la misma membresía.
No está permitido simplemente compartir la tarjeta con un amigo que vive en otro domicilio. Costco especifica que las membresías no son transferibles y controla la identidad del titular.
La forma más barata de hacerse socio de Costco ahora
Para alguien que se inscribe por primera vez, la opción más sencilla en este momento es aprovechar la promoción oficial que devuelve $20 con Gold Star.
El comprador paga $65, pero obtiene crédito para gastar posteriormente en Costco, por lo que el costo efectivo del primer año queda en $45 si utiliza íntegramente esa Shop Card.
Groupon ofrece actualmente una estructura similar y puede ser otra alternativa hasta el 25 de octubre.
Si ya hay alguien de la familia o un conocido que es socio, el programa Refer-a-Friend puede resultar todavía más interesante porque ambos reciben una recompensa.
Antes de pagar conviene revisar siempre tres cosas: si existe una promoción para nuevos miembros, si se pertenece a algún grupo con beneficio especial y si realmente vale la pena pagar el salto a Executive.
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