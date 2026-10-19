6 bebidas naturales para acelerar el tránsito intestinal y limpiar el colon

Las infusiones y bebidas naturales son aliadas para acelerar el tránsito intestinal, limpiar el colon de heces y gases. Se trata de remedios caseros con una combinación de ingredientes que permiten hidratar y lubricar el intestino para promover la eliminación de las heces de manera segura.

La salud intestinal es clave para la prevención del cáncer colorrectal, que es la segunda causa de muerte en Nueva York, según el Departamento de Salud de Nueva York. Mientras que las estimaciones del NIDDK apuntan a que un promedio de 16 de cada 100 adultos experimenta síntomas, lo que equivale a más de un millón de adultos neoyorquinos.

Otro dato clave es que el Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH) reporta alrededor de 1.000 muertes al año por esta causa.

La relación entre el colon y la prevención del cáncer colorrectal

El doctor en microbiología de los alimentos, Manuel Manzano, propone bebidas con ingredientes naturales para limpiar el último tramo del intestino grueso o colon, ya que “es la zona donde se acumulan durante más tiempo las heces a punto de ser expulsadas y donde son más evidentes los daños que produce la acumulación tanto de heces como de gases”.

Por tratarse del tramo final del intestino, que tiene un largo aproximado de metro y medio y de unos 6 a 6,5 cm de ancho, es donde se almacenan las heces hasta que se expulsan, además de retener o absorber agua de las heces para que salgan con más consistencia.

Cuando las heces permanecen por mucho tiempo en el colon, se presenta un cuadro de estreñimiento; esto genera pesadez, molestias y hasta mal aliento porque se producen fermentaciones y gases anómalos.

Bebidas e infusiones naturales: tus aliadas contra el estreñimiento

Manzano advierte que se trata de una limpieza de colon, no una desintoxicación, que ayuda a intentar sentirnos mejor, sentirnos un poco más limpios.

Té de jengibre y limón

Jengibre y limón, dos grandes aliados de las abuelas. Crédito: Shutterstock

Uno de los remedios caseros más efectivos para ayudar a limpiar el intestino es el té de jengibre.Su preparación es muy sencilla: solo debes cortar un trozo de un centímetro, triturarlo y llevarlo al fuego hasta que hierva unos 15 o 20 minutos. Esto permitirá que se liberen todos sus compuestos activos y obtener una infusión concentrada.

El experto recomienda usar dos cucharadas de este concentrado y mezclarlas con un poco más de media taza de jugo de limón. “De esta manera, tenemos un té de jengibre con limón que combina los principios activos del jengibre, el ácido cítrico y la fibra del limón, los cuales vienen muy bien por su efecto laxante y depurante”.

La dosis recomendada es de dos a tres veces al día sin ningún tipo de restricción; esto ayudará a que la hinchazón abdominal y el dolor disminuyan paulatinamente.

Jugo de limón con sal marina y miel

Otro remedio casero es el jugo de limón con sal marina y miel. Se trata de una preparación sencilla que se prepara con jugo de limón recién hecho, una cucharadita de sal marina para lograr un efecto electrolítico y una cucharadita de miel.

La sal marina promueve que en el colon se produzca una retención de líquido que permita una más fácil evacuación, y la miel ayuda a darle un sabor agradable y a aprovechar sus efectos protectores de la mucosa.

La sugerencia del experto es beberla en ayunas antes de desayunar, ya que ayuda mucho a la evacuación y a limpiar el colon tanto de heces como de gases.

Agua de aloe vera

La variedad de aloe vera aptas para el consumo humana tiene grandes beneficios para la salud. Crédito: Shutterstock

El aloe vera o sábila es otro ingrediente que ayuda a despejar el intestino. Prepararlo es muy sencillo: solo debes tomar una hoja de aloe vera, cortarla a la mitad y retirar toda la pulpa. Luego se mezcla con medio litro de agua y el jugo de dos limones.

Esta agua de aloe vera tiene un efecto laxante y protector de la mucosa intestinal, que ayuda “a que la mucosa de la parte distal del intestino no esté tan dañada por las retenciones que pueden desembocar en la aparición de los temidos fecalitos (las famosas “piedras de caca”) que pueden rasgar la mucosa”.

Esta bebida se puede tomar tres veces al día para favorecer una evacuación más frecuente.

Agua de vinagre

El agua de vinagre es una bebida laxante, hidratante y fluidificante de las heces que ayuda a la evacuación y evita la acumulación de desechos en la parte final del intestino.

Es una bebida que se puede preparar en dos minutos con tan solo agregar una taza de unos 200 ml de agua filtrada, dos cucharadas soperas de vinagre y una cucharadita pequeña de miel, mezclar y beber.

Té de anís

El anís estrellado es rico en biocompuestos que tienen efectos medicinales, según los estudios. Crédito: Shutterstock

El té de anís es una bebida que tradicionalmente se ha utilizado como digestivo y que funciona como un preventivo de retenciones porque facilita digestiones más óptimas, haciendo que aprovechemos mejor los alimentos y evitando que quede tanta comida sin digerir en el tramo final del intestino.

Jugo de manzana natural

El jugo de manzana recién exprimido conserva toda la pectina de la manzana, la cual tiene un efecto laxante natural que ayuda a evacuar y evita que la parte final del intestino esté sobrecargada.

El experto recomienda estas bebidas naturales para promover el aceleramiento del tránsito intestinal, que tiene un efecto similar a los medicamentos que los médicos recetan 48 horas previas a una colonoscopia para vaciar el intestino.

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