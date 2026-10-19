Activan medidas urgentes en Nueva York para agilizar el reporte de casos de legionela

Después de dos brotes mortales de legionelosis este verano en el Upper East Side y en El Bronx, los legisladores de la ciudad de Nueva York están considerando un requisito que alertaría a las autoridades de salud sobre las bacterias potencialmente peligrosas en las torres de refrigeración con mucho tiempo de antelación.

El proyecto de ley, cuya audiencia está pautada para este lunes ante el comité de salud del Ayuntamiento, reduciría el nivel de la bacteria Legionella desde el cual los dueños de edificios deben informar los resultados de las pruebas al departamento de salud de la ciudad.

Las normas municipales vigentes exigen a los propietarios de edificios que tomen medidas cada vez más enérgicas para combatir la legionela mientras aumentan los niveles de bacterias.

Con 10 unidades formadoras de colonias por mililitro (UFC/ml), los dueños deben empezar la desinfección en un plazo de 24 horas y volver a analizar el agua entre tres y siete días después. No obstante, solo están obligados a notificar al departamento de salud cuando los niveles lleguen a las 1,000 UFC/ml.

El nuevo proyecto de ley reduciría considerablemente ese umbral de notificación a 10 UFC/ml, lo que obligaría a los propietarios a notificar al departamento en un plazo de 24 horas desde que conozcan los resultados, informó Gothamist.

“Estamos tratando de encontrar maneras de reducir la posibilidad de que se produzcan brotes como los que experimentamos este verano y el verano pasado, y esta es una herramienta más”, expresó la concejala Lynn Schulman, quien lidera el comité de salud y es la principal promotora del proyecto de ley.

Dicha legislación no modifica los requisitos en vigor para la limpieza y desinfección de torres de refrigeración de acuerdo a los diferentes niveles de bacterias. Según la normativa actual, una lectura de 1,000 UFC/ml o superior activa medidas adicionales, incluyendo la obligación de limpiar y desinfectar completamente la torre en un plazo de 48 horas.

Schulman aseveró que espera nuevas negociaciones y posibles cambios en la legislación tras la audiencia de este lunes.

La propuesta surge meses luego de que entrara en vigencia en mayo una ley que exige pruebas más habituales de las torres de refrigeración. La mencionada medida obliga a los dueños de edificios a hacer pruebas en sus torres cada 31 días, en vez de cada tres meses, para ayudar a detectar la legionela con mayor rapidez.

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