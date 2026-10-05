Investigan edificio de Queens por 2 casos de enfermedad del legionario

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York investiga un complejo residencial de Queens después de confirmar dos casos de enfermedad del legionario entre residentes de North Shore Towers, un conjunto de apartamentos ubicado sobre Grand Central Parkway.

La investigación se concentra en el sistema de agua caliente del edificio, aunque las autoridades aclararon que, por ahora, no han confirmado la presencia de la bacteria Legionella dentro del complejo. También enfatizaron que la investigación no corresponde a un brote comunitario y que no existe evidencia de un riesgo para las personas que viven en los alrededores.

Sin embargo, la situación ha despertado preocupación entre familiares de residentes, especialmente porque el edificio alberga a una importante población de adultos mayores, uno de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves por esta enfermedad.

Salud de NYC revisa el sistema de agua caliente

El Departamento de Salud indicó que los residentes pueden seguir bebiendo agua del grifo, pero recomendó a quienes viven en North Shore Towers seguir las instrucciones emitidas específicamente para el uso seguro del agua mientras continúa la investigación.

La agencia también confirmó que la administración del edificio ya fue notificada sobre los casos y que los residentes recibirán información adicional conforme avance la evaluación.

A diferencia de investigaciones realizadas recientemente en otras zonas de la ciudad, esta vez las autoridades no están examinando las torres de refrigeración como posible fuente. La pesquisa está enfocada en el sistema de agua caliente del complejo residencial.

Las autoridades aún no han establecido que esa sea la vía de exposición en North Shore Towers.

Residentes mayores, entre los principales motivos de preocupación

La presencia de 2 casos en un mismo complejo ha generado inquietud entre familiares de personas que viven allí.

Larry Grossman, quien tiene a su madre de 87 años como residente del edificio, expresó su preocupación por las condiciones de salud de muchos de los habitantes.

“El edificio está lleno de personas mayores, mayores y no muy saludables”, señaló Grossman en entrevista con CBS News. Sobre su madre, agregó: “Tiene 87 años y es la más saludable, la más joven de todas”.

El temor está relacionado con las características de la enfermedad. Aunque cualquier persona puede contraer legionelosis, los adultos mayores y quienes tienen determinadas condiciones de salud presentan un mayor riesgo de desarrollar una infección grave.

No hay alerta para la comunidad de Queens

Por el momento, el Departamento de Salud insiste en que no existe un riesgo para la comunidad que rodea North Shore Towers y que el agua del grifo puede utilizarse para beber.

La investigación continuará para determinar si existe alguna relación entre los casos y las instalaciones hidráulicas del edificio. La detección de Legionella tampoco ha sido confirmada hasta ahora.

El episodio ocurre después de otras investigaciones por legionelosis en Nueva York, incluida una en el Upper East Side y otra en el South Bronx. Aquellos episodios llevaron a las autoridades a revisar posibles fuentes ambientales, particularmente torres de refrigeración.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los síntomas y buscar atención médica sin demora ante cualquier señal de enfermedad.

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