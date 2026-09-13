¿Puedo morir por Legionella? Médicos explican cuándo puede ser peligrosa

La aparición de nuevos casos de enfermedad del legionario en Nueva York volvió a generar una pregunta inevitable: ¿una infección por Legionella puede causar la muerte? La respuesta es sí, aunque eso no significa que todas las personas expuestas a la bacteria vayan a enfermarse ni que quienes desarrollen la infección tengan necesariamente un cuadro grave.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que aproximadamente 1 de cada 10 personas que desarrolla la enfermedad del legionario muere debido a sus complicaciones. El riesgo es todavía mayor cuando la infección se adquiere durante una estadía en un centro médico: en esos casos, alrededor de 1 de cada 4 pacientes puede morir.

La buena noticia es que la enfermedad puede tratarse con antibióticos y detectarla temprano aumenta las posibilidades de recuperación.

Qué es exactamente la Legionella

Legionella es una bacteria que puede encontrarse naturalmente en el agua. Cuando se multiplica en determinados sistemas artificiales, como grandes torres de enfriamiento, duchas o jacuzzis, puede dispersarse en pequeñas gotas de agua.

La enfermedad del legionario se produce cuando una persona inhala ese vapor o rocío contaminado. No suele transmitirse de persona a persona.

La infección provoca un tipo de neumonía que puede causar fiebre, tos, dificultad para respirar,

dolores musculares, dolor de cabeza, escalofríos y cansancio. Algunas personas también presentan diarrea, náuseas o confusión.

Los síntomas suelen comenzar entre 2 y 14 días después de la exposición.

Puedes ver: ¿Puedo morir por salmonella? Claves sobre la infección y cómo prevenirla

Quiénes tienen mayor riesgo de enfermar gravemente

La mayoría de las personas sanas expuestas a Legionella no desarrolla la enfermedad. Sin embargo, el riesgo aumenta especialmente entre quienes tienen 50 años o más, fumadores y exfumadores, y personas con determinadas enfermedades crónicas.

El Departamento de Salud de Nueva York también incluye entre los grupos de mayor riesgo a quienes tienen enfermedades cardíacas, pulmonares, renales o hepáticas, diabetes o un sistema inmunitario debilitado.

El nuevo brote de Legionella en el Bronx

Nueva York investiga actualmente un brote comunitario en sectores de Melrose y Morrisania, en el sur del Bronx, específicamente en los códigos postales 10451 y 10456.

En la última actualización oficial disponible, el Departamento de Salud informó 8 personas con pruebas positivas, de las cuales dos permanecían hospitalizadas y una había fallecido.

La ciudad está analizando las torres de enfriamiento de la zona para determinar el origen de la exposición. “Cualquier persona que viva, trabaje o haya visitado el área desde finales de agosto y presente síntomas similares a los de la gripe debe contactar a un proveedor de atención médica lo antes posible”, indicó el comisionado de Salud de NYC, Dr. Alister F. Martin.

¿Es peligroso tomar agua o ducharse?

Una de las mayores preocupaciones cuando aparece un brote es si resulta seguro utilizar el agua de la vivienda. En el caso que actualmente investiga Nueva York, las autoridades aseguran que las personas pueden seguir tomando agua del grifo, duchándose, cocinando y utilizando el aire acondicionado normalmente.

Los brotes comunitarios de NYC suelen estar asociados con pequeñas gotas de agua expulsadas al aire por grandes torres de enfriamiento y no con el sistema de agua potable de los hogares.

Cuándo consultar a un médico

El Departamento de Salud recomienda buscar atención médica rápidamente si una persona que vive, trabaja o estuvo recientemente en el área afectada presenta fiebre, tos o dificultad para respirar.

El tratamiento temprano es especialmente importante para mayores de 50 años, fumadores, personas con enfermedades pulmonares o quienes tengan debilitado el sistema inmunitario.

La Legionella puede ser grave, pero también es una infección tratable. Ante un brote, reconocer los síntomas y consultar a tiempo es mucho más útil que evitar actividades cotidianas como beber agua o ducharse.

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