Crece la preocupación en El Bronx ante el aumento de contagios por legionelosis

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York amplió su programa de asistencia comunitaria para un grupo de casos de legionelosis al sur de El Bronx, incluyendo ahora dos códigos postales más.

Notify NYX emitió el domingo una alerta agregando los códigos postales 10455 y 10459 después de detectarse casos a pocas cuadras del 10456.

Las pesquisas se enfocaron en un principio en áreas de Melrose y Morrisania, en los códigos postales 10451 y 10456.

El departamento de salud informó que 21 personas dieron positivo en las pruebas vinculadas con el brote, informó News 12 The Bronx.

En este momento hay tres personas hospitalizadas, 14 fueron dadas de alta, dos no fueron hospitalizadas y dos personas han muerto, de acuerdo con la última actualización de la ciudad.

Se hace un llamado al público que viva o trabaje en los cuatro códigos postales afectados, o que haya ido a la zona desde finales de agosto, a que se contacte con un proveedor de atención médica inmediatamente si desarrolla síntomas similares a los de la gripe, como fiebre, tos o dificultad para respirar.

El Departamento de Salud empezó con las averiguaciones del brote el 10 de septiembre, luego de que se identificaran cinco casos y una muerte en partes de Melrose y Morrisania.

La ciudad de Nueva York tendrá una reunión virtual con los residentes de los siguientes códigos postales: 10451, 10455, 10456 y 10459. El martes 22 de septiembre a las 6:00 de la tarde.

Cualquier persona de la comunidad que necesite ayuda para encontrar un proveedor de atención médica puede llamar al 311 o al 844-NYC-4NYC (844-692-4692).

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