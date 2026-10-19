Agotadas en 13 minutos entradas para acto de Lionel Messi en España

La expectación generada en Asturias por la llegada de Lionel Messi ha batido récords de demanda digital. Un pico de 16,200 usuarios conectados de forma simultánea colapsó la cola virtual de la Fundación Princesa de Asturias este domingo para obtener una de las 4,700 localidades gratuitas habilitadas para el evento que el astro argentino encabezará este jueves en el Palacio de los Deportes de Oviedo, las cuales se agotaron en apenas trece minutos.

Al aforo general de 4,700 espectadores se sumarán 1,500 estudiantes de la comunidad educativa asturiana pertenecientes a la iniciativa ‘El juego del 10’, enmarcada en el programa cultural ‘Toma la palabra’.

El astro del fútbol mundial aterriza en el Principado para ser galardonado el viernes con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, distinción otorgada por su “excepcional trayectoria deportiva” y su compromiso filantrópico sostenido a través de iniciativas para la educación y la salud infantil.

La visita del futbolista se inserta dentro de una agenda cultural extraordinaria en Asturias para la semana de los galardones, compartiendo protagonismo con otras figuras internacionales como la artista estadounidense Patti Smith (Premio de las Artes) y la astronauta Christina Koch (Premio de la Concordia), cuyos eventos e intervenciones públicas en Gijón y Oviedo también registraron llenos absolutos en cuestión de minutos.

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