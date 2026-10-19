Agua de canela: la bebida para desinflamar que debes empezar ahora mismo

El agua de canela es una bebida que, sin necesidad de añadir azúcar, ya te ofrece un sabor delicioso y un aroma acogedor. Y al sumarle sus compuestos vegetales, investigados por posibles efectos antioxidantes y antiinflamatorios, el remedio natural merece tu oportunidad ahora mismo.

La chef y nutricionista Serena Poon lo presenta como una opción que puede disfrutarse en cualquier momento del día. “Esencialmente, es té de canela frío, que se prepara hirviendo agua en una olla con una rama de canela fresca para que se mezclen los sabores. Luego, suele enfriarse antes de beberlo”, explica a la revista TheSkimm.

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¿Cómo actúa el agua de canela en el organismo?

La canela contiene polifenoles y otros compuestos vegetales con actividad antioxidante. Estas sustancias se estudian por su capacidad para ayudar a contrarrestar el estrés oxidativo, un proceso relacionado con el daño celular y diversos problemas de salud.

Amy Shapiro, dietista registrada y fundadora de Real Nutrition NYC, destaca las propiedades de esta especia: “El agua con canela es rica en antioxidantes, como los polifenoles, que reducen la inflamación en el cuerpo y disminuyen el riesgo de enfermedades”.

Sin embargo, los posibles efectos observados en investigaciones sobre suplementos de canela no pueden trasladarse automáticamente a una infusión casera. La concentración de sus compuestos depende de la cantidad utilizada y del método de preparación. La frecuencia de su consumo también podría influir a largo plazo.

Una revisión científica publicada en 2020 analizó 12 ensayos clínicos y encontró cambios favorables en algunos marcadores de inflamación y estrés oxidativo. No obstante, los autores señalaron que hacen falta más investigaciones para confirmar estos resultados. Esto significa que el agua de canela debe considerarse un complemento alimentario, no un tratamiento médico.

Asimismo, la canela se ha investigado por sus posibles efectos sobre la salud cardiovascular y el control de la glucosa. Algunas revisiones de estudios en humanos han encontrado mejoras en ciertos indicadores, como el colesterol y la presión arterial.

¿Cómo preparar y tomar el agua de canela?

Para hacerla en casa, coloca una o dos ramas de canela en una taza o una olla con agua caliente. Déjalas reposar entre 10 y 20 minutos, retira las ramas y bebe la infusión caliente o fría. Puedes ajustar el tiempo según la intensidad del sabor que prefieras.

En detalle:

Pon al fuego una olla pequeña o mediana con agua

Agrega una o dos ramas de canela (no uses canela en polvo)

Después que hierva, deja reposar la mezcla entre 10 y 20 minutos

Retira las ramas de canela y bebe la infusión fría o caliente

No existe una dosis diaria de agua de canela establecida científicamente para reducir la inflamación. Es preferible consumirla en cantidades culinarias y evitar concentrados, es decir, con exceso de canela.

También importa el tipo de canela. La variedad cassia, habitual en Estados Unidos, puede contener cantidades considerables de cumarina, una sustancia que puede perjudicar el hígado cuando se consume en exceso durante períodos prolongados. La canela de Ceilán contiene cantidades mucho menores.

Si tienes una enfermedad hepática, estás embarazada o en período de lactancia, o tomas medicamentos de forma habitual, consulta con un profesional antes de consumirla regularmente en grandes cantidades.

El agua de canela puede ser una bebida agradable para sumar a la rutina, pero no sustituye una evaluación médica si experimentas hinchazón persistente, dolor abdominal u otros síntomas. En estos casos es recomendable una valoración médica.

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