Comer medio aguacate al día reduce el riesgo de infarto: cardiólogo

El cardiólogo español Aurelio Rojas, conocido en redes sociales como @doctorrojass, destaca que medio aguacate mediano al día puede ocupar un lugar importante en una dieta que protege el corazón y reduce el riesgo de infarto.

La recomendación del experto se relaciona con investigaciones que han encontrado una asociación entre el consumo habitual de esta fruta y un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares.

Sin embargo, la evidencia tampoco demuestra que comer medio aguacate todos los días prevenga por sí solo un infarto. Los resultados científicos apuntan a posibles beneficios cuando forma parte de un patrón alimentario saludable, especialmente si sustituye alimentos ricos en grasas saturadas.

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¿Qué dice el estudio sobre el aguacate y el riesgo cardiovascular?

En una publicación de su cuenta de Instagram, Aurelio Rojas destacó los resultados de una investigación difundida en 2022 en el Journal of the American Heart Association. El estudio analizó datos de dos grandes grupos de profesionales de la salud de Estados Unidos: 68,786 mujeres y 41,701 hombres, con un seguimiento de aproximadamente 30 años.

Los investigadores examinaron la relación entre el consumo de aguacate y la aparición de enfermedades cardiovasculares. Para ello, evaluaron los hábitos alimentarios de los participantes mediante cuestionarios que se repitieron periódicamente durante el seguimiento.

Los resultados mostraron que quienes consumían al menos dos porciones de aguacate por semana presentaban un 16% menos de riesgo de enfermedad cardiovascular y un 21% menos de riesgo de enfermedad coronaria en comparación con quienes rara vez comían este alimento o no lo consumían.

Una porción equivalía aproximadamente a medio aguacate o media taza. Sin embargo, es importante entender que estas cifras reflejan diferencias estadísticas entre grupos de personas.

¿Por qué el aguacate puede ayudar a cuidar el corazón?

Uno de los componentes más destacados del aguacate es el ácido oleico, una grasa monoinsaturada que también se encuentra en el aceite de oliva. Cuando este tipo de grasa sustituye a las grasas saturadas de alimentos como la mantequilla o ciertas carnes procesadas, puede contribuir a mejorar el perfil del colesterol.

La Asociación Americana del Corazón (AHA) señala que las grasas insaturadas presentes en alimentos vegetales, incluidos los aguacates, pueden ayudar a reducir el colesterol LDL, conocido popularmente como colesterol malo, cuando reemplazan fuentes de grasa menos saludables.

Este punto es fundamental para entender los resultados del estudio. Los investigadores observaron que sustituir media porción diaria de determinados alimentos, como mantequilla, margarina, queso, yogur, huevos o carnes procesadas, por una cantidad equivalente de aguacate se asociaba con un riesgo cardiovascular entre un 16% y un 22% menor, según el alimento reemplazado.

El aguacate también aporta fibra, que favorece el tránsito intestinal y contribuye a la saciedad, y potasio, un mineral que participa en la regulación de la presión arterial y en el funcionamiento normal de los músculos, incluido el corazón.

No obstante, obtener estos nutrientes no sustituye los tratamientos ni los controles médicos indicados para personas con hipertensión, colesterol elevado u otras afecciones.

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