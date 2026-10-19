Por qué deberías tomar café antes de entrenar: nutricionistas lo respaldan

Tomar café antes de ir al gimnasio o incluso segundos antes de comenzar el entrenamiento es un hábito que muchos pueden (y deberían) abrazar. Según respalda la evidencia científica, la cafeína puede mejorar la concentración, reducir la percepción del esfuerzo y favorecer el rendimiento físico, especialmente durante actividades de resistencia como correr o montar bicicleta.

La dietista registrada Brigitte Zeitlin, especializada en nutrición femenina y pérdida de peso, recuerda y destaca que la cafeína “es un estimulante”.

“Estimula el sistema nervioso y nos hace estar más despiertos. También estimula el corazón y otros sistemas del cuerpo, lo que puede ayudar con el rendimiento físico durante el entrenamiento”, dice.

Aunque el efecto depende de la cantidad consumida, la sensibilidad individual y el tipo de ejercicio, si lo tomas correctamente el café puede ser un aliado, pero tampoco es un requisito para obtener resultados.

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¿Cómo ayuda el café a mejorar el rendimiento físico?

Uno de sus principales beneficios es que aumenta el estado de alerta. Esto puede facilitar que una persona se concentre en los movimientos, mantenga la atención y afronte una sesión de entrenamiento con una mayor sensación de energía.

Andy Coggan, director de fitness de Gold’s Gym, señala: “Con unos 100 miligramos de cafeína por taza, el café puede proporcionar un buen impulso de energía y concentración para el entrenamiento si se consume antes o al comienzo del mismo”.

Además, la cafeína puede favorecer el rendimiento en ejercicios aeróbicos prolongados y ofrecer mejoras más moderadas en actividades de alta intensidad, como los sprints o algunos ejercicios de fuerza. Una revisión de la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva encontró beneficios en distintas modalidades, aunque no todas las personas responden de la misma manera.

Esto no significa que el café queme grasa de forma automática ni que sustituya una alimentación adecuada. Aunque la cafeína participa en procesos relacionados con la movilización de energía, tomarla no garantiza una pérdida de peso.

¿Cuánto tiempo antes de entrenar conviene tomarlo?

El momento de consumo puede influir en sus efectos. La cafeína suele alcanzar concentraciones máximas en la sangre entre 30 y 120 minutos después de ingerirse, aunque el tiempo varía según la persona y la presentación.

Por ello, tomar café unos 30 a 60 minutos antes de entrenar puede ser una opción práctica. Si se consume al comenzar el ejercicio, también podría resultar útil, especialmente cuando el entrenamiento es prolongado.

No obstante, una taza no contiene siempre la misma cantidad de cafeína: influyen el tamaño, la preparación y el tipo de grano. Tampoco es necesario beber varias tazas para conseguir beneficios.

Finalmente, toma en cuenta que la cafeína puede causar nerviosismo, palpitaciones, molestias digestivas o ansiedad en personas sensibles. También puede interferir con el sueño, por lo que conviene evitarla varias horas antes de acostarse si afecta el descanso.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) señala que hasta 400 miligramos diarios no suelen asociarse con efectos negativos en la mayoría de los adultos sanos. Y durante el ejercicio, el café jamás debe reemplazar el agua.

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