Ataque a tiros por celos deja a una mujer de la tercera edad y a un hombre más joven heridos en El Bronx

Un anciano despechado disparó contra una mujer de 70 años y a su amante más joven por un supuesto triángulo amoroso cuando los descubrió juntos en un apartamento de El Bronx el sábado en la noche.

Las autoridades y fuentes cercanas informaron que el hombre, de 68 años, le disparó una vez en el abdomen a la mujer y al hombre de 60 años le disparó varias veces en el pecho en un apartamento en el piso nueve de la calle 173 Este y la Tercera Avenida, alrededor de las 9:30 de la noche.

Cuando la policía se apersonó en el lugar de los hechos, el novio, enfurecido, se atrincheró dentro con las víctimas, lo que causó un tenso enfrentamiento con los oficiales.

De acuerdo con las fuentes, el tiroteo fue posiblemente el resultado de un presunto triángulo amoroso que se tornó violento.

En un video se puede observar a un hombre identificado por los vecinos como el agresor, buscando frenéticamente a su novia desaparecida en los momentos previos a la balacera, informó New York Post.

“¿Está April aquí? April. April. April. ¿Hola? ¿Hola?”, preguntó un hombre encapuchado que llevaba una gorra de los Yankees, mientras jugueteaba con algo en su cintura y golpeando la puerta del apartamento equivocado.

Posteriormente, la Unidad de Servicios de Emergencia del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) logró capturar al hombre.

Los servicios médicos llevaron de urgencia a las dos víctimas al Hospital Saint Barnabas, donde su estado se reporta como estable.

Aún se podían ver manchas de sangre en el pasillo del noveno piso la tarde después de que tuviera lugar el tiroteo.

Un trabajador del edificio describió al joven amante herido como un “tipo de buena presencia” y “un hombre trabajador”, con un toque de Don Juan.

“Veo a ese tipo con diferentes mujeres todo el tiempo”, dijo el empleado.

El domingo en la tarde se presentaron cargos contra el autor del disparo.

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