Asesinatos en el metro de NY casi se duplicaron este año tras tiroteo en una estación de Manhattan

Un asesinato que ocurrió el fin de semana en una estación de Midtown Manhattan, llena de turistas, ha contribuido al aumento de homicidios en el transporte en Nueva York, que casi se ha duplicado en lo que va de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado.

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que la balacera fatal que sucedió al mediodía del sábado en la estación de la Séptima Avenida y la Calle 53 en Manhattan fue el séptimo homicidio en el sistema de metro y autobuses de la ciudad desde enero, y que el pistolero, descrito como armado y peligroso, sigue prófugo de la justicia.

En el mismo período del año pasado se registraron cuatro homicidios en el transporte público.

“El metro era lo mejor de Nueva York”, señaló Gisela Medone, de 44 años, una turista de Miami que está en la Gran Manzana con su madre y su hermana y se hospeda en el hotel Sheridan New York, cerca de la estación, el domingo.

“Parte de la experiencia neoyorquina es usar el metro, y teníamos muchas ganas de hacerlo. Ahora vamos a tener que usar Uber para ir a todas partes.”

Gracielo Medone, madre de los hermanos, que estaban en la ciudad con la familia para celebrar el cumpleaños 41 de su otra hija, Yamila, expresó que el tiroteo ha empañado el viaje y promete suponer un gasto considerable para ellos, informó New York Post.

“Caminaremos”, indicó la madre de 64 años. “Si no podemos caminar, iremos en coche. Pero durante cinco días, no nos alcanzaba el presupuesto para ir a ningún sitio”.

“No sé cómo vamos a poder pagarlo. Ahora hay algún sitio o comida que no podemos conseguir, o compraremos menos recuerdos. El taxista que nos llevó desde el aeropuerto intentó estafarnos $145 dólares. Primero dijo $75, y luego, cuando llegamos aquí, dijo $145 dólares”.

El crimen en la estación de la calle 53, que estaba llena de turistas en ese momento, apunta a que la violencia en el transporte público está desafiando la histórica disminución de los delitos graves en los cinco distritos de la ciudad.

De acuerdo con los funcionarios del NYPD, el tiroteo tuvo lugar cerca de las 12:20 del mediodía del sábado, cuando, al parecer, la víctima y el tirador tuvieron una pelea en la plataforma del metro.

El sospechoso disparó a la víctima en el pecho y escapó de la escena mientras los usuarios en el tren se escondían para salvar sus vidas.

El homicida, captado por las cámaras de seguridad vistiendo una sudadera roja con capucha, pantalones rojos, un chaleco negro y llevaba una mochila oscura, sigue prófugo de la justicia y los oficiales lo han calificado de armado y peligroso.

?WANTED FOR A HOMICIDE: On Saturday, October 17, 2026, at approximately 12:21 P.M., an unidentified individual approached an unidentified male on the northbound E train platform at the 53 Street/7 Avenue subway station in the confines of the Midtown North Precinct/Transit? pic.twitter.com/f9G8dTX1fJ — NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 17, 2026

La víctima fue llevada de emergencia al Hospital Bellevue, donde se confirmó su muerte.

Algunas fuentes informaron que “no hubo nada casual entre estas dos personas”, aunque no se han dado a conocer más detalles al respecto.

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