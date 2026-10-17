Tiroteo en Oregón: el atacante de 16 años era exalumno de la escuela y usó una escopeta comprada por su madre

El adolescente que mató a tres niños y a una maestra de 25 años en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregón, fue identificado como Griffin J. John II, de 16 años, informó el jefe de policía de esa ciudad, Mike Krantz, durante una rueda de prensa el viernes.

El ataque ocurrió el jueves y dejó, además, a otras dos personas gravemente heridas: una niña de 7 años y una maestra de 54. El tirador murió tras recibir varios disparos de un hombre que llegó al colegio mientras se desarrollaba el tiroteo.

El adolescente era un exalumno de Silver Rail y había recibido educación especial en esa institución. El superintendente del distrito escolar Bend-La Pine, Steven Cook, precisó que el tiroteo ocurrió en un aula destinada a estudiantes con necesidades especiales.

La cadena CBS News informó que, de acuerdo con fuentes policiales, el arma utilizada por el atacante fue una escopeta que había comprado su madre. Krantz indicó que los agentes encontraron cerca del cuerpo una escopeta de corredera Maverick 88, calibre 12, y una mochila.

El jefe policial señaló que el adolescente disparó hasta 15 veces y que los investigadores encontraron otras 44 municiones en el lugar. En el ataque se utilizaron tres tipos de munición: perdigones, postas y balas. Las autoridades aún no han determinado el motivo de la agresión.

Un padre intervino para detener el tiroteo

La investigación policial permitió reconstruir parte de la secuencia del ataque. Krantz explicó que el adolescente se acercó a pie a la escuela, lanzó la escopeta por encima de la valla perimetral y luego escaló para entrar en las instalaciones.

Un conductor que pasaba por el lugar lo confrontó desde su camioneta. El adolescente disparó contra el vehículo y lo impactó al menos tres veces, aunque el hombre logró continuar su recorrido y realizar la primera llamada al 911.

En ese momento, Kaylub Giamanco, de 36 años y padre de dos niñas que estudian en Silver Rail, presenció lo ocurrido y entró con su automóvil al estacionamiento de la escuela.

El tirador había forzado la entrada al edificio al disparar varias veces contra los cristales de una puerta doble. Después se dirigió al aula contigua, a la izquierda de la entrada, donde abrió fuego contra las personas que se encontraban allí.

“Todas las víctimas recibieron disparos en esa aula”, declaró Krantz.

Giamanco, quien posee legalmente una pistola calibre .40, salió de su vehículo, ingresó a la escuela y avanzó hacia el salón. Allí escuchó disparos y vio a una maestra forcejear con el atacante.

“Entonces se dirigió al aula donde se desarrollaba la pelea y disparó su arma, hiriendo al sospechoso varias veces”, explicó el jefe policial. El adolescente murió en el lugar.

La policía destacó también la intervención de la docente, quien se enfrentó físicamente al tirador para intentar desarmarlo.

Krantz relató que la maestra le lanzó su teléfono celular al adolescente, lo derribó y forcejeó con él para quitarle el arma. El funcionario afirmó que la profesora, que salió ilesa, “casi con toda seguridad ayudó a evitar un mayor derramamiento de sangre”.

En un comunicado difundido el viernes, la familia de Giamanco manifestó que él no busca reconocimiento público y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de los servicios de emergencia, el personal escolar y la comunidad.

Identifican a las víctimas mortales

Los niños fallecidos tenían 5, 8 y 11 años, detalló Krantz. La policía y la familia identificaron al menor de 5 años como Rhoam Summer, mientras que la maestra fallecida fue identificada como Meghan Lambert, de 25 años.

Las familias de los otros dos niños muertos no habían autorizado la divulgación de sus nombres, informó la policía de Bend.

Entre los heridos se encuentra una niña de 7 años que permanecía hospitalizada en la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón, en Portland. Su estado era grave, pero estable, de acuerdo con la información proporcionada por Krantz el viernes.

La otra víctima es Becky Drury, una maestra de 54 años identificada por su familia ante CBS News. La docente sufrió heridas graves que no ponían en peligro su vida y recibía atención médica en el Centro Médico St. Charles.

Investigan los antecedentes del atacante

Los investigadores revisan la computadora, el teléfono celular, las redes sociales, el historial de búsquedas y otras actividades en línea del adolescente para establecer qué pudo haberlo motivado a cometer el ataque.

Fuentes policiales citadas por CBS News señalaron que las autoridades también investigan si el joven tenía una posible obsesión con la violencia, incluidos tiroteos masivos ocurridos anteriormente. Las fuentes advirtieron que las pesquisas se encuentran en una etapa preliminar y que todavía no hay conclusiones sobre sus motivaciones.

En 2020, la madre del adolescente, Shauntai Nickerson, habló con la cadena local KTVZ sobre las dificultades que enfrentaba su hijo, quien entonces tenía 10 años, para aprender desde casa durante la pandemia de covid-19.

En aquella entrevista, Nickerson explicó que el niño tenía necesidades especiales y expresó su deseo de que regresara a las aulas para recibir el apoyo educativo que necesitaba.

“Será estupendo que mi hijo vuelva a la escuela y reciba la ayuda que necesita con los profesores cualificados que le corresponden”, declaró entonces.

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