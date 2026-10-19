Miembro de la Guardia Nacional resulta herido en Washington D.C. tras tiroteo

El Departamento de Policía Metropolitana de Washington (MPD) investiga un tiroteo que involucró a efectivos de la Guardia Nacional y dejó dos personas lesionadas a las 11:00 p.m. del domingo en la cuadra 400 de la calle 8 SE.

Según el reporte oficial del MPD, citado por ABC News, los efectivos militares intervinieron para detener un enfrentamiento en la vía pública. Durante la el incidente, una persona sacó un arma de fuego y disparó contra los uniformados, e impactó a uno de ellos en la pierna.

Respuesta de los efectivos y arresto del agresor

El jefe interino de la policía de Washington D.C., Jeffery W. Carroll, explicó la secuencia de los hechos registrada en el lugar.

“La Guardia Nacional ordenó de inmediato a ese individuo que soltara el arma”, declaró a los periodistas en el lugar de los hechos el jefe interino de policía de DC, Jeffery W. Carroll. “Dicho individuo apuntó entonces con el arma hacia los miembros de la Guardia Nacional, quienes respondieron al fuego”.

El funcionario policial detalló que tres integrantes de la Guardia Nacional accionaron sus armas y lograron herir al atacante en el abdomen. Los agentes ejecutaron el arresto del sospechoso en el sitio.

Estado de salud de los involucrados

El MPD confirmó que tanto el miembro de la Guardia Nacional como el detenido reciben atención en centros médicos locales. Ambos presentan lesiones que no comprometen sus vidas.

El suceso coincide con los planes del Pentágono de mantener el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. hasta 2029, según informaron dos funcionarios estadounidenses.

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