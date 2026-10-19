Díaz-Canel tacha de “circo miamense” la orden de arresto contra Raúl Castro

El líder del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, rechazó la orden de arresto emitida en Florida contra el exlíder Raúl Castro por el derribo de dos avionetas en 1996 y acusó a políticos del sur de ese estado de utilizar el caso con fines electorales y para promover acciones contra Cuba.

En un mensaje publicado este lunes en X, Díaz-Canel desestimó las implicaciones legales de la medida y la describió como un “patético circo miamense”. También cuestionó a los políticos que impulsan la acción judicial, a quienes acusó de utilizar el caso para atacar al exmandatario y al Gobierno cubano.

“La repudiable acción contra el General de Ejército esta mañana en un patético circo miamense, con trasfondo electoral, no tiene, ni tendrá jamás, el más mínimo sentido jurídico y mucho menos práctico”, escribió Díaz-Canel este lunes en la red social X.

Según afirmó, la iniciativa “forma parte del afán agresivo” de Estados Unidos contra la isla y “responde los tropiezos al intentar justificar el bloqueo y el castigo colectivo” contra la población cubana.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, también rechazó la medida y la calificó de “nueva maniobra estéril de los políticos anticubanos del sur de Florida”. Además, acusó a esos sectores de aprovechar el conflicto con Cuba para mantener una estructura de apoyo político y financiero en Estados Unidos.

Rodríguez arremetió contra los políticos floridanos, a quienes describió como un “reflejo de la podredumbre política y el colapso moral”, y afirmó que engañan a sus seguidores para que continúen aportando dinero mediante colectas y financiamiento.

La orden de Florida

La reacción de los líderes del régimen cubano se produjo después de que el fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunciara que la Fiscalía estatal obtuvo una orden de arresto contra Raúl Castro por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

El caso se relaciona con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, en el que murieron cuatro personas.

La orden estatal se emitió después de que Uthmeier ordenara reabrir el año pasado la investigación sobre la participación de Raúl Castro en el derribo, ocurrido cuando era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

En mayo pasado, la justicia federal estadounidense también presentó cargos contra el exmandatario cubano por su presunta implicación en los hechos, incluidos delitos de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

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