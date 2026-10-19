Juez de Florida ordena arresto de Raúl Castro tras el derribo de avionetas estadounidenses

Un juez de Miami emitió una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro por su presunta vinculación en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, donde murieron cuatro personas.

Según reveló el diario Miami Herald, el procedimiento se relaciona con una investigación estatal sobre el ataque del 24 de febrero de 1996 contra dos aeronaves de la organización humanitaria Hermanos al Rescate. La acción militar causó la muerte de cuatro personas: tres ciudadanos estadounidenses y un residente legal de Estados Unidos.

El grupo civil, con sede en Miami, realizaba labores de localización y auxilio de balseros cubanos en el mar. De acuerdo con los expedientes, los aviones interceptados y destruidos por cazas militares cubanos volaban sobre aguas internacionales.

Miami judge signs warrant for Raul Castro on state charges in Brothers to Rescue case https://t.co/H618hIGXRP — Miami Herald (@MiamiHerald) October 19, 2026

El rol del espionaje y cargos previos

Las pesquisas señalan que agentes de inteligencia cubanos en Florida recopilaron y enviaron información sobre los trayectos de la organización para coordinar el ataque. Durante la fecha del suceso, Raúl Castro ejercía como ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), informó EFE.

En mayo pasado, la justicia federal de Estados Unidos ya había formulado cargos contra Castro por conspiración y asesinato. La nueva medida judicial del estado de Florida responde a la apertura del expediente realizada en marzo de este año.

Implicaciones políticas y rueda de prensa

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ofrecerá este lunes una conferencia de prensa en Miami con el objetivo de presentar formalmente los detalles del mandato de arresto.

La decisión judicial coincide con el incremento de la presión y las sanciones de la administración del presidente Donald Trump hacia la cúpula gubernamental de Cuba, en medio del deterioro económico de la isla.

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