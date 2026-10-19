Dos heridos en Staten Island tras voraz incendio junto a la iglesia de la película de El Padrino

Un enorme incendio destruyó un edificio comercial en Hylan Boulevard, en Staten Island, pero se salvó una histórica iglesia cercana, informó el departamento de bomberos.

El fuego dejó a dos personas con lesiones leves. Entre ellas, un bombero, que sufrió quemaduras en la pierna, dijo el jefe de operaciones del departamento, Kevin Woods.

La cercana a la antigua iglesia de San Joaquín y Santa Ana no sufrió daños por las llamaradas, señaló Woods. El exterior de la iglesia apareció en la película “El Padrino” del director Francis Ford Coppola como el escenario de la icónica escena del bautizo.

Decenas de bomberos respondieron al incendio, que se inició en un almacén abandonado poco antes de las 6:00 de la tarde, expresó Woods.

“Al llegar, encontramos un incendio generalizado en todo el edificio”, explicó. “La estructura sufrió daños muy graves. El techo se derrumbó”.

Las llamas se extendieron posteriormente al edificio comercial situado en el número 6450 de Hylan Boulevard, entre Sharrot Avenue y Mt. Loretto.

Los oficiales bomberiles de emergencia sofocaron las llamas a las 8:27 de la noche del sábado, informó Gothamist.

Woods manifestó que los fuertes vientos hicieron que las labores fueran especialmente dificultosas.

“Hace mucho viento esta noche”, dijo Woods. “Nuestras unidades hicieron un gran trabajo con las brasas que volaban, evitando que otras estructuras se incendiaran”.

De acuerdo con Woods, dos escuelas y un centro para personas mayores “no se vieron afectados en absoluto”.

Hasta el momento se están haciendo las respectivas investigaciones sobre el origen del incendio.

Woods dijo que los bomberos permanecieron en el sitio durante la noche para “echar agua sobre los puntos calientes”.

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