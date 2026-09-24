Incendio en El Bronx deja un muerto y 12 heridos; hombre saltó del cuarto piso

Un incendio de 2 alarmas en un edificio de apartamentos de El Bronx dejó una persona muerta y otras 12 heridas, en una emergencia que obligó a desplegar a más de 140 bomberos y personal de servicios médicos. Entre los lesionados hay 5 integrantes del FDNY, mientras un hombre de 31 años permanece en estado crítico después de saltar desde el cuarto piso para escapar de las llamas.

El fuego comenzó alrededor de las 7:45 a.m. (ET) del miércoles 23 de septiembre, cuando muchos residentes aún se preparaban para iniciar su jornada, en un inmueble de 6 pisos ubicado en 1484 Montgomery Avenue, en Morris Heights. La magnitud de la emergencia creció con rapidez y llevó al FDNY a declarar una segunda alarma.

Las llamas comenzaron en el cuarto piso

De acuerdo con las autoridades citadas por CBS News New York, el incendio se inició en un apartamento del cuarto piso y posteriormente alcanzó otra vivienda situada dos niveles más arriba. El fuego también se propagó por el espacio ubicado entre el techo y la cubierta del edificio, una zona que complicó la extinción.

Los bomberos ingresaron al inmueble para realizar un ataque desde el interior. Sin embargo, la propagación obligó a combatir las llamas mientras el humo se acumulaba en los pasillos y otros sectores de la estructura. El incendio fue contenido poco antes de las 10 de la mañana, después de más de dos horas de trabajo.

La causa todavía no ha sido determinada. El FDNY revisa un video grabado dentro del edificio que podría aportar información sobre la secuencia de los hechos.

Imágenes captadas por una cámara instalada en una puerta muestran una densa nube de humo en los corredores y grandes llamaradas que salen de uno de los apartamentos. Ese material forma parte de la investigación que continúa abierta.

Un hombre saltó desde el cuarto piso

El saldo confirmado incluye una víctima fatal y 12 personas lesionadas. La identidad de la persona fallecida no había sido divulgada públicamente.

Entre los heridos, la situación más delicada corresponde a un hombre de 31 años que saltó desde el cuarto piso durante la emergencia. La Policía indicó que permanece en condición crítica. No se difundieron detalles adicionales sobre su evolución ni sobre las circunstancias que lo llevaron a saltar.

Kathryn Rivera, una de las residentes, relató que se encontraba dormida cuando una vecina la alertó. Tomó a sus hijos y abandonó el inmueble, pero no pudo sacar a sus mascotas. Una de ellas murió durante el incendio, según contó al medio citado anteriormente.

Otro residente, Uneek Valent, también afirmó haber perdido a su perro. Vecinos señalaron, además, que habían presentado quejas ante la asociación de residentes y el propietario por presunta actividad relacionada con drogas y otros problemas de convivencia.

67 residentes tuvieron que dejar sus viviendas

La emergencia no terminó al extinguirse las llamas. Los daños y las condiciones del inmueble obligaron a decenas de personas a abandonar sus hogares. La Cruz Roja informó que brinda asistencia a 67 residentes afectados, que fueron trasladados a hoteles cercanos.

Durante las labores, funcionarios del FDNY señalaron que las ventanas y puertas abiertas generaron una fuerte circulación de aire dentro de la estructura. Esa condición es analizada como uno de los factores que pudieron favorecer la expansión del incendio, aunque las autoridades todavía no han establecido una causa definitiva.

El edificio también acumula un historial de problemas que ahora vuelve a quedar bajo escrutinio. Pierina Sánchez, presidenta del Comité de Vivienda y Edificios del Concejo Municipal, afirmó que el inmueble tiene 150 infracciones abiertas ante el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de Nueva York.

Además, el FDNY emitió citaciones por un total de $4,000 dólares y retiró un vehículo que, según las autoridades, obstruía un hidrante frente al edificio. Las condiciones del inmueble y las denuncias previas serán revisadas durante la investigación.

El incendio también se suma a un año especialmente duro para El Bronx en materia de emergencias relacionadas con fuego. Según CBS News New York, el distrito acumula 24 fallecimientos vinculados a incendios en 2026, frente a los 15 registrados durante todo 2025.

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