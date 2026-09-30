Voraz incendio destruye múltiples comercios y una casa de empeños en Queens

Un incendio destruyó varios negocios, incluyendo una casa de empeños en Jamaica, Queens, la madrugada del martes.

El incendio se produjo poco después de las 4:30 de la madrugada dentro de la Tienda Rincón Guatemalteco, un restaurante y una bodega localizados en Hillside Avenue, cerca de la calle 160.

Las llamaradas se extendieron entonces al segundo piso de la casa de empeños antes de que los oficiales bomberiles pudieran extinguirlas por completo.

The FDNY received a phone alarm just before 4:30 a.m. Tuesday for a fire at 160-02 Hillside Avenue in Queens. Units arrived on scene within three minutes and encountered a heavy smoke condition with fire in two commercial units on the first floor of the two-story building.



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Más tarde ese mismo día, los propietarios y trabajadores de al menos cuatro negocios, entre ellos un salón de manicura, un restaurante y una bodega guatemalteca y una casa de empeños, observaron atónitos la devastación.

El dueño de la casa de empeños del segundo piso, Edward Blaze, estaba allí desde hacía cinco años. Estaba usando una habitación contigua para lanzar su podcast político, informó ABC 7 NY.

“Todos están a salvo, pero ya sabes, dos negocios desaparecieron de golpe”, expresó Blaze.

Los detectives creen que el incendio empezó en la primera planta, debajo de la casa de empeños, dentro del restaurante y la bodega llamada Tienda Rincón Guatemalteco.

“Llevan aquí 11 años. Yo llevo aquí 50 años. Así que han sido buenos vecinos. Eso beneficia mucho a la comunidad, ¿sabes?”, manifestó Ken Bernard.

Bernard es el propietario de la panadería y restaurante Sybil’s, que está al otro lado de la calle.

“Le rogamos a Dios que reconstruyan su tienda”, indicó Bernard.

Otros residentes de la zona dijeron estar sumamente agradecidos de que nadie resultara herido del feroz incendio.

Hasta el momento se siguen investigando las causas que produjeron el fuego.

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