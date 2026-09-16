Emergencia en Nueva Jersey por un incendio en plena remodelación escolar

Una escuela primaria en el condado de Camden permanecerá cerrada este miércoles después de que se desatara un incendio y una gran cantidad de humo en el interior del edificio el martes en la noche, informaron los funcionarios de Nueva Jersey.

El fuego se reportó poco después de las 8:00 de la noche en la escuela Lindenwold 4, en la cuadra 900 de East Gibbsboro Road, indicaron las autoridades del distrito en un comunicado.

De acuerdo con los agentes, el siniestro se produjo mientras los trabajadores de mantenimiento y un equipo de construcción estaban en la propiedad, informó NJ.com.

El distrito escolar informó que los empleados estaban terminando un proyecto de construcción de verano en la Escuela 4 cuando explotaron las llamaradas.

“Estamos muy agradecidos de que todos estén a salvo”, explicaba el comunicado del distrito.

Los oficiales de bomberos estuvieron en el sitio de los hechos el martes en la noche verificando los daños que sufrió el edificio.

El distrito indicó que se mantendrán informadas a las familias y al personal cuando se disponga de más información.

Hasta el momento no se ha aclarado qué inició el fuego y se está investigando la causa del mismo.

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