Jersey de Shohei Ohtani alcanza precio histórico en subasta

Un jersey de visitante usado por Shohei Ohtani alcanzó un precio récord de $2 millones de dólares durante una subasta pública realizada en la plataforma especializada The Realist.

La cifra superó ampliamente la marca previa del jugador de Los Angeles Dodgers, establecida en $1.5 millones de dólares, y representa un nuevo hito para el coleccionismo deportivo vinculado con las Grandes Ligas.

La prenda subastada es el jersey gris que Ohtani utilizó durante el encuentro inaugural de la Tokyo Series 2025, disputado contra los Chicago Cubs.

Ese partido también destacó por su alcance en Japón, al convertirse en el encuentro de beisbol más visto en la historia del país, con un promedio de 25 millones de espectadores.

The first 2 ??



The first ever Ohtani Logoman & the first ever Gold Logoman that also happened to be on Ohtani’s jersey, and still is!



Some INSANE things being showcased here at the Asia Collector Expo in Taipei!!!



Bringing Game-Worn to the world! #ohtani #cards #baseball? pic.twitter.com/4vTBBxOHxL — The Realest (@THEREALESTCOM) October 17, 2026

Ohtani con otro récord en subastas

El valor alcanzado en la puja estuvo relacionado con la relevancia histórica del juego y con los elementos de autenticidad de la indumentaria, factores que incrementaron el interés de los coleccionistas e inversores internacionales.

Los artículos vinculados con el pelotero de los Dodgers mantienen una proyección ascendente, según analistas del sector, debido a su capacidad para atraer simultáneamente a los mercados de Asia y América.

La operación refuerza la presencia de Ohtani como una de las principales figuras globales del beisbol contemporáneo y mantiene activo el mercado de memorabilia deportiva.

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