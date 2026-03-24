Shohei Ohtani rompe récord: su jersey con Japón se vende por $1.5 millones de dólares

El nombre de Shohei Ohtani es sinónimo de récord. El jersey que usó con la selección de Japón en el Clásico Mundial de Béisbol se vendió por $1.5 millones de dólares en una subasta organizada por la MLB.

La indumentaria fue la que vistió Ohtani durante la victoria de Japón 13-0 ante China en el partido inaugural de la fase de grupos el pasado 6 de marzo.

En ese partido, Ohtani conectó un grand slam en la segunda entrada y terminó el encuentro bateando de 4-3 con cinco carreras impulsadas. Fue uno de sus mejores encuentros en el Clásico Mundial. La estrella bateó para .462 durante el Clásico, con tres cuadrangulares y OPS de 1.842.

La pieza logró ser subastada a través de MLB Auctions el pasado domingo por la noche tras 298 ofertas, siendo la mayor la de $1.5 millones de dólares. Se trata de la cifra más alta pagada por una camisa de Ohtani en una subasta.

They are also auctioning off Team Dominican Republic's home run celebration jacket and Shohei Ohtani's game-used grand slam jersey from his game in Tokyo 🤯 https://t.co/YSdXdAMRI8 pic.twitter.com/440G6MXtIv — MLB (@MLB) March 20, 2026

La estrella japonesa superó por mucho la marca anterior de $249,000 dólares que se pagó por un jersey que usó con Los Angeles Dodgers en 2024 durante el partido en que el jugador firmó con la inscripción “’24 NL MVP” (Jugador Más Valioso de la Liga Nacional del 2024), según ‘The Athletic’.

Con la de este 2026, es la segunda camisa de Ohtani usada con Japón en un Clásico Mundial que se subasta. La anterior fue la de la edición de 2023, en la que salió campeón y por la que se pagó $126,000 dólares. En ese momento, recibió 125 pujas.

Antes del Clásico Mundial, dos postales de Ohtani se vendieron por más de $2 millones de dólares en subastas. Una de ellas era de Topps Chrome Gold Logoman Autograph, una pieza única que subastó por $3 millones de dólares en diciembre.

Ohtani no fue el único japonés que logró subastar una indumentaria en MLB Auctions tras el Clásico Mundial. Munetaka Murakami, compañero de equipo en la selección japonesa, vio cómo una de sus camisetas se vendía por más de $8,500 dólares.

Asimismo, una pelota bateada por Ohtani en un sencillo productor superó la barrera de los $8,000 dólares. El jersey de la estrella de los Dodgers no ha sido el único ligado al Clásico Mundial que se ha subastado. También, la cafetera de espresso de la selección italiana.



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