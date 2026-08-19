Zapatos de Shohei Ohtani rompe récord en subasta por más de $400,000

Shohei Ohtani es la figura más llamativa de las Grandes Ligas y todos los artículos que usa se han convertido en grandes sumas de dinero en las subastas más reconocidas.

Esta vez subastaron los zapatos que usó en la Tokyo Series que disputaron los Dodgers ante los Cubs en 2025. La subasta se llevó a cabo por $400,055 dólares siendo la más cara en la historia de unos zapatos de béisbol.

Los zapatos que usó Ohtani fueron en el primer juego de la serie en Japón. En ese encuentro se fue de 3-1 y conectó un cuadrangular con una carrera impulsada.

El diseño del zapato tiene a “Decoy”, su mascota, en la suela del zapato y también tienen la firma del slugger japonés.

Con esta subasta, Shohei Ohtani se unió a Michael Jordan y Kobe Bryant como los únicos atletas que la subasta de unos zapatos han superado los $300,000 dólares.

Ohtani terminó la temporada 2025 ganando su cuarto MVP, tercero de forma consecutiva. El japonés tuvo un promedio de bateo de .282 con 172 hits, 55 jonrones, 102 carreras impulsadas y 146 carreras anotadas en 158 juegos en 2025. También ganó su cuarto Bate de Plata, su primer premio MVP del Campeonato de Liga y su segunda Serie Mundial.

Shohei Ohtani’s game-used shoes from the 2025 Tokyo Series sold for $440,055, setting the all-time record for the highest-selling baseball cleat ever.



With the sale, Ohtani joins Michael Jordan and Kobe Bryant as the only three athletes to ever have game-used footwear sell for? pic.twitter.com/dpen46cCif — Sportico (@Sportico) August 19, 2026

Los zapatos de Ohtani pasaron los $400,000 dólares. | Foto: AP

Dodgers pierde a Edwin Díaz en la lista de lesionados

El cerrador puertorriqueño de los Dodgers Edwin Díaz volverá a la lista de lesionados, esta vez por inflamación en el cuello, reveló este martes el manager del conjunto californiano, Dave Roberts.

Díaz fue activado de la lista de lesionados de 60 días el 29 de julio tras perder tiempo de juego debido a cuerpos sueltos en el codo derecho, precisó MLB en una nota.

El diestro, quien ha tenido dificultades al tener efectividad de 11.85 en su primera temporada desde que se unió a los Dodgers, vio acción en la victoria del lunes por 11-5 sobre los Rockies, permitiendo tres vueltas y cuatro hits mientras lanzaba el noveno episodio.

La lesión de Díaz no está relacionada con el procedimiento de abril en su codo de lanzar.

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