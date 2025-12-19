Subastan tarjeta autografiada de MVP de Shohei Ohtani por una cifra récord de $3 millones de dólares

Así como dentro del terreno de juego Shohei Ohtani sigue escribiendo nuevas páginas en la historia y esta vez una tarjeta autografiada Topps Gold Logoman fue subastada por $3 millones de dólares, pulverizando el récord anterior para tarjetas del jugador japonés.

La tarjeta resultado de una colaboración entre la MLB y Nike en la que las camisetas de los ganadores de premios de la temporada anterior lucen logotipos dorados de la MLB en la siguiente temporada para luego ser incluidas en tarjetas, es la más cara vendida en la historia de Fanatics Collect.

🚨 BREAKING NEWS 🚨



We just sold the Shohei Ohtani 1/1 Gold Logoman Patch Autograph card for $3,000,000.



This is a new ALL-TIME record sale for ANY Shohei Ohtani card and is 2.8x higher than the previous record. pic.twitter.com/EVQEHkUghS — Fanatics Collect (@FanaticsCollect) December 19, 2025

Y la que ha alcanzado el precio más alto para una tarjeta de béisbol moderna desde la venta de la tarjeta autografiada de novato Superfractor de Mike Trout por $3.96 millones de dólares en 2020.

El récord anterior para una tarjeta de Ohtani era la tarjeta autografiada y numerada como pieza única que presentaba el logotipo de la MLB de los pantalones que usó mientras bateaba sus jonrones número 49, 50 y 51 y robaba sus bases número 50 y 51 de la temporada 2024, que se vendió por 1.067 millones de dólares en Heritage Auctions, incluyendo la prima del comprador, en marzo.

Tarjeta única en su estilo

La tarjeta de Ohtani de $3 millones de dólares presenta el holograma de autenticación visible de la MLB en el reverso; la descripción del lote de Fanatics indica que el parche se usó durante una victoria de los Dodgers sobre los Miami Marlins el 29 de abril, un partido en el que Ohtani bateó su séptimo jonrón de la temporada.

“Hemos tenido otras tarjetas realmente importantes este año: la de Skenes y luego la de Caitlin Clark”, aseguró Kevin Lenane, vicepresidente de mercado de Fanatics, refiriéndose a la tarjeta Topps Chrome Update Paul Skenes de 2024 con parche del debut en la MLB, por la que Dick’s Sporting Goods pagó 1,11 millones de dólares en marzo, y la tarjeta Panini Instant Rookie Royalty WNBA Flawless Platinum Caitlin Clark Logowoman de 2024, que se vendió por 660.000 dólares en julio, ambas a través de Fanatics Collect.

“Este es otro momento realmente importante”, afirmó. “Una excelente manera de terminar el año”.

INCREDIBLE: The Gold Logoman patch from the 1/1 Shohei Ohtani autograph card is from a 15-2 Dodgers win over the Marlins on April 29th🔥



Shohei led the game off with a 395 foot home run, his first EVER as a dad🥹 pic.twitter.com/iJyJQy5l6b — Topps (@Topps) December 16, 2025

Novato de la NBA Cooper Flagg con otro gran venta

En la misma subasta, una tarjeta del joven prodigio de los Dallas Mavericks, Cooper Flagg, también se convirtió en la tarjeta de Flagg más cara hasta la fecha.

Una tarjeta autografiada y numerada de edición limitada (una de una) de la serie 2025 Topps Chrome Silver Pack ’80 Superfractor de Cooper Flagg, con un diseño similar al de una tarjeta Topps de 1980-81, se vendió por 216,000 dólares, incluyendo la comisión del comprador. Esto duplica con creces el récord anterior pagado por una tarjeta de Flagg: 97,600 dólares por una tarjeta autografiada y numerada de edición limitada (una de una) Superfractor de la serie 2024-25 Bowman Chrome U, con la inscripción “From the 207”, el código de área del estado natal de Flagg, Maine.

💸 RECORD SALE 💸



We just sold this Cooper Flagg 1-of-1 trading card for $180,000.



This is a new all-time record sale for any Cooper Flagg card. pic.twitter.com/weIhp0dnYD — Fanatics Collect (@FanaticsCollect) December 19, 2025

“(Flagg) anotó 42 puntos el otro día” —el jugador más joven en la historia de la NBA con un partido de 40 puntos— “acabamos de activar la licencia de baloncesto, él es la figura principal de este primer producto de baloncesto de Topps, así que es emocionante para nosotros”, finalizó Lenane.

