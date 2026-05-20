EE.UU. acusa formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por derribo de dos avionetas en 1996

El Departamento de Justicia imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por delitos de asesinato, conspiración para matar estadounidenses y la destrucción de dos aeronaves en las que murieron cuatro personas en 1996, según documentos judiciales recientemente publicados.

Castro, de 94 años, presuntament está implicado en el derribo de dos aeronaves de la organización civil Hermanos al Rescate en 1996. El anuncio lo realizó el fiscal general interino, Todd Blanche, durante una conferencia de prensa en Miami, Florida.

De acuerdo con la acusación penal, son siete los cargos principales, entre los que se encuentran la conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, la destrucción de aeronaves y el homicidio de las cuatro personas que viajaban a bordo de las estructuras aéreas de la agrupación de exiliados cubanos.

Las víctimas del accidente aéreo están identificadas como Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, ciudadanos estadounidenses, y Pablo Morales, quien es residente legal. Su organización auxiliaba a balseros que intentaban escapar de la isla.

Detalles del proceso judicial

El dictamen del gran jurado se emitió originalmente el pasado 23 de abril, pero las autoridades estadounidenses mantuvieron el caso bajo reserva hasta su publicación formal este miércoles.

Sin embargo, las fuentes oficiales no determinaron si el exmandatario cubano será trasladado a territorio estadounidense para enfrentar el juicio en los tribunales de ese país, informó ABC News.

La acusación formal también incluye a otros militares cubanos presuntamente involucrados como Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas, Luis Raúl González-Pardo Rodríguez y Lorenzo Alberto Perez-Perez.

Señalamientos de la Fiscalía General

Por su parte, el fiscal General interino, Todd Blance, detalló el impacto histórico de esta medida judicial dentro de las relaciones bilaterales entre ambas naciones americanas.

“Por primera vez en casi 70 años, altos mandos del régimen cubano han sido acusados ​​en este país, en los Estados Unidos de América, por actos de violencia que resultaron en la muerte de ciudadanos estadounidenses”, declaró Blanche tras conocerse la acusación.

Asimismo, destacó que no se puede permitir que las naciones y sus líderes “ataquen a estadounidenses, los maten y queden impunes”, y agregó que el presidente Donald Trump está comprometido a restablecer el principio de: “Si matan a estadounidenses… los perseguiremos sin importar quiénes sean, qué cargo ostenten y, en este caso, sin importar cuánto tiempo haya transcurrido”.

Asimismo, el funcionario judicial agregó que el gobierno estadounidense no ha olvidado a “estos hombres inocentes que fueron derribados del cielo”.

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