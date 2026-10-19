Medicare: qué cubren las partes A, B, C y D y en qué se diferencian

Las letras de Medicare identifican distintas coberturas, pero no representan cuatro seguros que debas contratar por separado. Entender qué incluye cada parte permite distinguir los servicios hospitalarios, las consultas y los medicamentos, además de saber cómo se reúnen en un plan privado.

Medicare es un seguro federal para personas de 65 años o más y algunas personas menores con determinadas discapacidades o enfermedades.

Primero, las dos formas de recibir Medicare

Existen dos opciones principales: Medicare Original y Medicare Advantage.

Medicare Original reúne las partes A y B. Permite acudir a cualquier médico u hospital que acepte Medicare y añadir un plan independiente de medicamentos.

Medicare Advantage, también llamado Parte C, ofrece los beneficios mediante una aseguradora privada aprobada por Medicare. Incluye las partes A y B y, generalmente, medicamentos.

Las aseguradoras pueden ofrecer distintos planes Advantage, con diferentes médicos, costos y beneficios.

Por eso, las cuatro letras no significan que solo existan cuatro planes para elegir.

Parte A: hospitalización y ciertos cuidados

La Parte A ayuda a pagar la atención cuando quedas ingresado en un hospital.

También incluye atención en centros de enfermería especializada, cuidados de hospicio para personas con enfermedades terminales y determinados servicios médicos a domicilio.

Que un servicio esté incluido significa que Medicare ayuda a cubrirlo, pero no implica necesariamente que todo sea gratuito.

Parte B: consultas y atención sin hospitalización

La Parte B ayuda a cubrir consultas con médicos y otros profesionales, atención ambulatoria –servicios que recibes sin quedar hospitalizado– y determinados cuidados a domicilio.

También contempla equipos médicos duraderos, como sillas de ruedas, andadores y camas de hospital.

Incluye muchos servicios preventivos: pruebas de detección, vacunas y visitas anuales de bienestar.

Parte C: Medicare Advantage

Esta opción reúne los beneficios hospitalarios y médicos en un plan privado.

La mayoría también incluye medicamentos y beneficios adicionales, como atención dental, de visión y de audición.

A cambio, puede exigir que utilices médicos de su red, es decir, profesionales que tienen acuerdos con la aseguradora.

También puede requerir autorización previa para ciertos servicios o medicamentos: el plan debe aprobarlos antes de que los recibas.

Sus gastos para el paciente pueden ser diferentes de los de Medicare Original. Además, establece un límite anual para determinados gastos médicos que pagas de tu bolsillo.

Parte D: medicamentos recetados

La Parte D ayuda a pagar medicamentos con receta.

Puedes obtenerla mediante un plan independiente que acompañe a Medicare Original o dentro de un plan Advantage que incluya esa cobertura.

En ambos casos, las aseguradoras privadas administran los planes siguiendo las reglas de Medicare.

Medigap es una cobertura adicional

Medigap es un seguro adicional que puedes comprar para ayudar a pagar ciertos gastos que Medicare Original deja a tu cargo.

Por ejemplo, si Medicare cubre el 80% de un servicio y tú debes pagar el 20% restante, Medigap puede ayudarte con esa cantidad, según el plan que tengas.

Medicare y Medicaid son diferentes

Medicaid es un programa federal y estatal para determinados grupos con ingresos limitados. Puede ayudar a pagar servicios de salud, mensualidades y otros costos de Medicare.

Si cumples los requisitos, puedes tener ambos programas. La guía oficial de Medicare explica estas opciones y sus diferencias.

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