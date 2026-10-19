Netanyahu a Trump: “Eres el mejor amigo que Israel ha tenido en la Casa Blanca”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, calificó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca” y afirmó que ambos tienen una tarea pendiente que deberán concluir juntos.

Las declaraciones fueron hechas durante una conversación telefónica entre ambos mandatarios, cuya grabación de aproximadamente un minuto y medio fue difundida por la oficina de Netanyahu, un día después de que Trump anunciara su respaldo a la candidatura del primer ministro para las elecciones legislativas israelíes del 27 de octubre.

“Has sido un líder extraordinario del mundo libre, de Estados Unidos. Sin duda, el mejor amigo que Israel ha tenido o tendrá jamás en la Casa Blanca. Tu valentía ha infundido ánimo a toda la civilización”, afirmó el primer ministro israelí.

El primer ministro israelí añadió: “Donald, tenemos una tarea pendiente. Tú lo has dicho, y la terminaremos juntos. La concluiremos nosotros; nadie más podrá hacerlo”.

Netanyahu también destacó durante la llamada el enfrentamiento de Trump con Irán y sostuvo que el presidente estadounidense se ha enfrentado al “mayor peligro posible: un Irán con armas nucleares”.

Trump respondió con un mensaje de respaldo a Netanyahu, a quien describió como un “guerrero” y le dijo que había sido tratado injustamente en Israel. “Creo que vas a cosechar una gran victoria”, afirmó el mandatario estadounidense.

La conversación se produjo después de que Trump anunciara el domingo su “respaldo total” a Netanyahu para los comicios del 27 de octubre. El presidente estadounidense presentó al primer ministro como un socio en su política frente a Irán y destacó su actuación durante el conflicto con ese país.

El tono de la llamada contrasta con los enfrentamientos que ambos mantuvieron en junio y julio, cuando Trump cuestionó duramente las decisiones de Netanyahu relacionadas con los ataques contra Líbano e Irán. En aquella ocasión, Trump llegó a utilizar expresiones insultantes contra el primer ministro, según reportes de Axios que posteriormente fueron confirmados por el propio presidente estadounidense.

Netanyahu también había respondido el domingo al respaldo de Trump con un mensaje dirigido a los estadounidenses. En un video en inglés, afirmó que ambos impedirán que Irán obtenga armas nucleares y aseguró que los precios de la gasolina bajarán cuando desaparezca la amenaza del régimen iraní.

La llamada ocurre a ocho días de las elecciones israelíes, en las que Netanyahu busca mantenerse al frente del gobierno frente a una oposición encabezada por el exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot. Los sondeos muestran una disputa estrecha y un sistema parlamentario en el que la formación de una mayoría dependerá de las alianzas entre los distintos bloques.

Sigue leyendo:

• Trump expresa su respaldo “total” a Netanyahu para las elecciones de octubre en Israel

• Copiloto de Flydubai planeaba estrellar avión contra aeropuerto de Israel

• EE.UU. enviará 9,000 soldados a Oriente Medio y prepara despliegue de un tercer portaaviones