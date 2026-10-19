Nueva York sumará 10,000 cupos gratis de 2-K en 2027: estos son los barrios que entran

Miles de familias de Nueva York tendrán una nueva opción de cuidado infantil gratuito a partir del próximo año. La ciudad anunció la incorporación de 10,000 nuevos cupos de 2-K para el otoño de 2027, con una expansión que llegará por primera vez a todo Staten Island, cubrirá todos los distritos escolares de El Bronx y sumará comunidades de Manhattan, Brooklyn y Queens.

Con esta ampliación, más de 12,000 niños de 2 años podrán participar del programa gratuito durante el ciclo que comienza en otoño de 2027. Actualmente existen poco más de 2,000 plazas, que comenzaron a funcionar este año en cinco distritos escolares.

El programa 2-K ofrece educación y cuidado infantil sin costo y, en la mayoría de los centros, funciona durante jornada completa y todo el año.

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Dónde habrá nuevos cupos gratis de 2-K en 2027

La próxima etapa incorporará 17 distritos escolares adicionales, por lo que 2-K estará presente en 22 de los 32 distritos geográficos de NYC. También se aumentará la capacidad en las cinco zonas donde ya funciona.

Todo El Bronx quedará incluido en la expansión, al igual que todo Staten Island. En los demás boroughs se sumarán estas áreas:

Manhattan

Distrito 4: East Harlem y Randall’s Island.

Distrito 5: Central Harlem, East Harlem, Manhattanville, West Harlem, Morningside Heights, Hamilton Heights y Sugar Hill.

Brooklyn

Distrito 16: Bedford-Stuyvesant, Stuyvesant Heights y sectores de Crown Heights y Ocean Hill.

Distrito 17: Crown Heights, Prospect Lefferts Gardens, Wingate, Prospect Heights, Flatbush y East Flatbush, entre otras zonas.

Distrito 19: East New York, New Lots, Cypress Hills, City Line, Spring Creek y Starrett City.

Distrito 20: Bay Ridge, Fort Hamilton, Dyker Heights y Bath Beach, además de sectores de Bensonhurst, Borough Park y Sunset Park.

Distrito 21: Coney Island, Sea Gate, Brighton Beach, Gravesend, Homecrest y Midwood, entre otras comunidades.

Distrito 32: Bushwick y partes de East Williamsburg y el norte de Bedford-Stuyvesant.

Queens

Distrito 24: Corona, Elmhurst, Maspeth, Middle Village, Ridgewood, Glendale, Sunnyside y Woodside, entre otras zonas.

Distrito 28: Rego Park, Forest Hills, Kew Gardens, Briarwood, Jamaica, Richmond Hill, South Ozone Park y otras comunidades.

Distrito 29: Queens Village, Cambria Heights, Hollis, St. Albans, Laurelton, Rosedale y Springfield Gardens, entre otras.

Qué barrios ya tienen 2-K

El programa comenzó en otoño de 2026 con alrededor de 2,000 lugares gratuitos en cinco distritos:

Distrito 6 de Manhattan: Washington Heights, Inwood y Hamilton Heights.

Distrito 10 de El Bronx: Fordham, Belmont, Norwood, Morris Heights, Kingsbridge y otras comunidades.

Distritos 18 y 23 de Brooklyn: Canarsie, Brownsville, Ocean Hill y áreas cercanas.

Distrito 27 de Queens: Ozone Park, South Ozone Park, Richmond Hill, Woodhaven, Howard Beach y Rockaways, entre otras zonas.

La demanda durante el primer año fue considerable: la ciudad recibió más de 5,700 solicitudes para poco más de 2,000 plazas, casi tres aplicaciones por cada cupo disponible.

Quién puede acceder al 2-K gratuito

2-K es el programa de educación y cuidado infantil de Nueva York destinado a niños de 2 años. Para el ciclo 2026, todos los niños residentes en NYC nacidos en 2024 pudieron presentar una solicitud, incluidos niños con discapacidades, necesidades de accesibilidad, estudiantes que están aprendiendo inglés y familias que viven en alojamientos temporales.

El programa tampoco exige que el niño esté entrenado para usar el baño.

Para el ciclo 2027, la ciudad todavía no publicó las reglas definitivas ni el calendario de solicitudes. Por edad, se espera que la convocatoria esté dirigida principalmente a los niños que cumplan 2 años durante 2027, pero las familias deberán esperar la información oficial antes de presentar una solicitud.

2-K funciona durante todo el día

Uno de los puntos que diferencian este programa de otras opciones de educación temprana es el horario.

La mayoría de los lugares de 2-K funcionan bajo un modelo de jornada completa durante todo el año, con un horario de referencia de 8 a.m. a 6 p.m. durante 260 días anuales. Los servicios se ofrecen tanto en centros de cuidado infantil como en programas familiares autorizados.

La ciudad señaló que este seguirá siendo el modelo principal cuando entren en funcionamiento los 10,000 nuevos cupos en 2027.

Cuánto puede ahorrar una familia con 2-K

El costo del cuidado infantil para un niño pequeño puede representar uno de los mayores gastos de un hogar en Nueva York.

Cuando comenzó el programa, la ciudad estimó que una plaza gratuita de 2-K podía representar para una familia un ahorro promedio cercano a $26,000 al año en gastos de cuidado infantil. Ese ahorro ayuda a explicar la elevada demanda registrada durante la primera convocatoria.

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Cuándo se podrá solicitar uno de los 10,000 nuevos cupos

Todavía no está abierta la solicitud para el otoño de 2027. NYC informó que publicará en las próximas semanas más detalles sobre las fechas y el procedimiento para solicitar las nuevas plazas.

En 2026, las familias pudieron aplicar mediante MySchools, por teléfono al 718-935-2009 o personalmente en un Family Welcome Center. Ese proceso puede servir como referencia, aunque la ciudad aún debe confirmar cómo se realizará la convocatoria de 2027.

Mientras tanto, las familias pueden consultar las opciones de cuidado infantil para menores de 5 años en el portal oficial de NYC y registrarse para recibir novedades sobre las próximas admisiones.

La expansión anunciada para 2027 será considerable: de poco más de 2,000 plazas iniciales, el programa pasará a atender a más de 12,000 familias, aunque todavía quedarán distritos de la ciudad sin cobertura de 2-K.

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