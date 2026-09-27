Nueva York pagará una parte del cuidado infantil que antes cubrían las familias: quiénes se benefician

Desde este mes de septiembre de 2026, la ciudad de Nueva York puede cubrir el copago que antes debían pagar algunas familias inscritas en programas de ayuda para el cuidado infantil.

La medida se aplica a beneficiarios específicos y no significa que todos los gastos de cuidado queden cubiertos.

¿A qué familias les dejarán de cobrar el copago?

Según NYC311, el portal oficial de la Ciudad de Nueva York, el cambio beneficia a familias cuyos hijos usan un vale de cuidado infantil emitido por la Administración de Servicios para Niños (ACS, por sus siglas en inglés) y a aquellas con niños inscritos en una plaza contratada de jornada y año extendidos de las Escuelas Públicas de Nueva York (NYCPS), conocida como EDY.

En esos casos, el proveedor o programa ya no debe cobrarles el copago: la ciudad pagará ese importe directamente al proveedor.

El copago era la cantidad que algunas familias participantes debían aportar según sus ingresos. NYC311 aclara que eliminarlo no siempre vuelve gratuito el servicio.

Si una familia utiliza un vale y la tarifa habitual del proveedor supera el total que paga la ciudad, el proveedor podría pedirle que cubra la diferencia.

Ese cargo es distinto del copago y la nueva medida no lo cubre. La página oficial no establece una cantidad única de ahorro, pues el copago depende de la situación de cada familia.

¿Quiénes pueden solicitar ayuda para el cuidado infantil?

Nueva York ofrece opciones gratuitas o de bajo costo para familias que cumplen los requisitos.

La elegibilidad depende, entre otros factores, de los ingresos familiares y del motivo por el que se necesita el cuidado.

La ciudad ofrece vales de ACS, plazas en programas contratados por NYCPS y programas Head Start y Early Head Start.

Los vales pueden cubrir atención desde las seis semanas hasta los 13 años, o hasta los 19 años para niños con discapacidades. Las otras dos opciones atienden a niños desde las seis semanas hasta los cinco años.

La disponibilidad de plazas también influye en el acceso.

Para la asistencia evaluada por ingresos, NYC311 publica límites de ingreso familiar bruto inferiores a $6,156 mensuales para un hogar de dos personas, $7,604 para uno de tres y $9,053 para uno de cuatro.

También se requiere un motivo de cuidado, como trabajar, estudiar o buscar empleo

La evaluación considera además la residencia y la situación migratoria.

Las familias que reciben Asistencia en Efectivo deben solicitar ayuda para el cuidado infantil por medio de la Administración de Recursos Humanos (HRA).

La diferencia entre solicitar ayuda y recibir un vale

Aunque es posible presentar una solicitud, NYC311 advierte que, por falta de fondos, la ciudad actualmente no puede ofrecer nuevos vales de ACS a familias que no reciben Asistencia en Efectivo.

Si cumplen los requisitos de ingresos y del programa, sus hijos serán colocados en una lista de espera.

Por ello, el pago municipal del copago no debe interpretarse como una garantía de acceso inmediato a un vale.

Las familias que ya tienen uno conservan la ayuda durante su periodo de elegibilidad. Para mantenerla después deben completar la renovación correspondiente.

Las familias pueden revisar sus opciones y solicitar vales en MyCity, donde también pueden consultar el estado de su trámite. Quienes reciben la ayuda deben renovar su caso cada 12 meses.

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