Sergio Ramos podría firmar contrato con el Getafe para jugar a los 40 años

El Getafe no frena en su ambición por llevar grandes nombres al Coliseum. Después del fichaje de Dani Carvajal y en pleno compás de espera por Jadon Sancho, Ángel Torres desvela ahora otro nombre en la lista azulona: Sergio Ramos.

“Ha estado hablando conmigo su hermano, su agente. Tenemos seis centrales, no era una posición… el míster necesitaba bandas, pero no es tarde, está en la lista de futuribles”, dijo el máximo mandatario del Getafe en el programa Tablero Deportivo de Radio Nacional.

#18Oct | Ángel Torres abre las puertas del Getafe a Sergio Ramos?



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??"Está en la lista de futuribles". pic.twitter.com/plUBHfdQih — Diego Mengual (@MengualEnLinea) October 18, 2026

Cuestionado sobre si Sergio Ramos era una posibilidad real de cara al futuro, Torres insistió: “Podría venir, porque es un tema que llevamos tiempo detrás, pero no era la prioridad, era conseguir bandas. Si en enero traemos un central… pero esa posición la tenemos bien cubierta”.

Refuerzos para el Getafe

Todo ello llega en un momento especialmente ilusionante para el conjunto madrileño. El reciente fichaje de Dani Carvajal ha supuesto un auténtico golpe de efecto y Ángel Torres trabaja también en la posible incorporación de Jadon Sancho, otro de los grandes nombres del mercado. El extremo inglés, que se encuentra libre, encaja en las necesidades de Bordalás y el Getafe mantiene la esperanza de cerrar su llegada.

Mientras se resuelve el futuro de Sancho, Sergio Ramos aparece como una alternativa real para reforzar la defensa, aunque sin la urgencia que existe en las bandas. Torres incluso dejó abierta la posibilidad de aplazar la operación hasta el mercado invernal: «Igual, si no ahora, en enero, si trajéramos un central, pero esa posición la tenemos bien cubierta».

A sus 40 años, Ramos podría afrontar una nueva aventura en el fútbol español de la mano de un Getafe que no deja de sorprender. Por ahora no hay acuerdo, pero sí contactos, interés y una puerta abierta por el propio Ángel Torres.

El Coliseum ya ha recibido a Carvajal y quién sabe si el próximo en vestir de azulón será otro de los grandes capitanes de la historia del Real Madrid.

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