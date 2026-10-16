Muere jugador de fútbol americano de 21 años, Tyler Ulrich tras sufrir grave lesión en pleno partido

El fútbol americano colegial de Estados Unidos está de luto tras la muerte de Tyler Ulrich, jugador de Southern Nazarene University, quien falleció a los 21 años el jueves 15 de octubre.

We’re deeply saddened by the passing of former Azle football star and Southern Nazarene standout Tyler Ulrich.



Our heartfelt condolences go out to his family, friends, teammates, and the Azle and SNU communities during this difficult time pic.twitter.com/fG9PkDtfoV — Texas Football Life (@txfblife) October 15, 2026

Cinco días después de sufrir una grave lesión durante un partido que obligó a detener las acciones durante más de 45 minutos.

El defensivo de segundo año resultó lesionado el sábado 10 de octubre, cuando su equipo enfrentaba a Ouachita Baptist University en Arkadelphia, Arkansas.

El encuentro, que terminó con derrota de 49-14 para Southern Nazarene, fue interrumpido mientras los servicios médicos atendían al jugador sobre el campo. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un hospital, donde permaneció en estado crítico.

Durante los cinco días de hospitalización, familiares, compañeros y amigos permanecieron pendientes de su evolución y organizaron muestras de apoyo para acompañar a sus seres queridos.

It is with heavy hearts that we share the loss of our SNU football player, Tyler Ulrich.



This loss is deeply felt across our campus. Our hearts are with his family, friends, teammates, and everyone who knew him. We ask that you join us in lifting them up in prayer. pic.twitter.com/aS5ddnItA3 — SNU Athletics (@SNUAthletics) October 15, 2026

Confirmación de su muerte

Su padre, Mark Ulrich, confirmó la noticia y precisó que el joven murió a las 11:13 horas del jueves luego de que recibiera un fuerte golpe en la cabeza en su último partido. El entrenador Dustin Hada lo recordó como “un hombre de Dios” y ejemplo de fortaleza, lealtad y alegría.

Ulrich era originario de Azle, Texas, estudiaba su segundo año universitario y se desempeñaba como safety.

La institución canceló el partido programado para este sábado contra Southwestern Oklahoma State University y puso servicios de acompañamiento emocional a disposición de estudiantes y personal. Además, se abrió una colecta para apoyar a la familia con los gastos derivados de la tragedia.

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