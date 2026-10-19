Philadelphia Eagles pierden a Jalen Hurts por el resto de la temporada en la NFL

Los Philadelphia Eagles han sufrido un golpe demoledor en sus aspiraciones de postemporada. El mariscal de campo estrella Jalen Hurts se perderá lo que resta de la temporada regular de la NFL después de que los exámenes médicos le detectaran coágulos de sangre en los pulmones, según confirmó la franquicia de Pensilvania a través de un comunicado oficial.

El diagnóstico médico precisó que Hurts padece una trombosis venosa profunda acompañada de una embolia pulmonar bilateral. A pesar de la gravedad de la condición médica, la organización aclaró que el jugador se encuentra estable, sin limitaciones funcionales significativas y con un pronóstico de recuperación muy favorable.

Sin embargo, al estar bajo tratamiento con medicamentos anticoagulantes, tiene estrictamente prohibido participar en actividades de contacto físico, lo que descarta su presencia en los emparrillados por el resto del calendario regular.

La baja de Hurts llega en el peor momento posible para los Eagles, quienes atraviesan un severo bache deportivo tras encadenar cuatro derrotas consecutivas.

Pese a no poder saltar al campo, el mariscal mantendrá su rol de líder en el vestuario, manteniéndose activo en la dinámica diaria del equipo y continuando con sus rutinas de entrenamiento sin contacto mientras la franquicia intenta recomponer el rumbo en su camino hacia los playoffs.

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