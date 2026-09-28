¿Qué pasa con la comida que sobra en los estadios de la NFL después de cada partido?

En un partido de la NFL se preparan alrededor de 5,000 libras de comida. Cuando termina el encuentro, los alimentos que quedaron sin servir pueden seguir distintos caminos: donarse, convertirse en composta o aprovecharse como alimento para animales.

La comida apta para consumo se dona

Según Mashed, el programa NFL Green coordina la donación de alimentos que todavía son seguros para comer.

Entre ellos figuran platillos cocinados que no llegaron a servirse, productos empaquetados y sobrantes de eventos patrocinados.

Cada estadio también puede tener sus propios acuerdos y métodos para manejar lo que queda después de un partido.

La escala aumenta durante el Super Bowl, para el que se preparan más de 200,000 comidas.

Las labores de recuperación asociadas con ese evento pueden resultar en la donación de hasta 140,000 libras de alimentos y bebidas.

También participan organizaciones independientes.

En el Players’ Tailgate previo al Super Bowl LX de 2026, Food Recovery Network canalizó la donación de 14,000 libras de comida, equivalentes a unas 12,000 comidas.

“No solo podemos recuperar alimentos que se conservan a temperatura ambiente –por ejemplo, tortillas–; también hay ingredientes crudos sin abrir”, dijo Regina Harmon, directora ejecutiva de Food Recovery Network, a The Silicon Valley Voice.

“En el área de los chefs, todavía tienen alimentos (sin cocinar) en hieleras”, añadió.

¿Qué ocurre con los restos que no se donan?

Los estadios emplean soluciones distintas para reducir lo que envían a los vertederos. En Nevada, el Allegiant Stadium, donde juegan los Las Vegas Raiders, cuenta con una máquina que procesa unas 650 libras diarias de residuos de comida y plantas.

El proceso reduce su volumen entre un 85% y un 93%. Después, el material se transforma en composta.

Ese estadio también reúne alrededor de 12,000 libras de restos de comida por evento y los envía a una granja cercana para alimentar ganado.

En el Arrowhead Stadium de los Kansas City Chiefs, los desperdicios pasan por biodigestores instalados en el recinto.

Los equipos trituran y airean la comida para facilitar su descomposición mediante microorganismos.

El resultado es un material en polvo cuyo volumen es aproximadamente un 90% menor.

Por su parte, el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, sede de los Atlanta Falcons, tiene una sala donde el personal separa los residuos según el tratamiento que recibirán. La comida destinada a convertirse en composta pasa por un compactador.

Además, el estadio utiliza envases y envolturas compostables para servir alimentos.

El objetivo del recinto de Atlanta es evitar que más del 90% de sus residuos termine en vertederos.

Así, aunque la NFL participa en la recuperación de alimentos mediante NFL Green, el destino de los sobrantes depende también de los programas y la infraestructura de cada estadio.

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