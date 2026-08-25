¿El café engorda? Expertos dicen la verdad definitiva

El café se sirve en múltiples presentaciones, por lo que responder si su consumo engorda o no, realmente depende de cómo está preparado.

En respuesta corta, el café negro por sí solo jamás engorda. Sin ningún añadido, una taza de café apenas aporta calorías, por lo que puede formar parte de una alimentación orientada al control del peso. De resto, ofrece cafeína, antioxidantes y algunos nutrientes. A menos que esté quemado o recalentado.

La dietista certificada Megan Rasmussen, experta en crear una alimentación equilibrada y sostenible que nutra tanto el cuerpo como la mente, señala: “Lo que importa es lo que le añades al café”.

“Agregar cremas, jarabes y edulcorantes adicionales puede contribuir fácilmente a un exceso de calorías que, en última instancia, puede provocar aumento de peso”, explicó la nutricionista, citada por la revista Eating Well.

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¿Por qué el café negro no engorda?

La verdad absoluta y definitiva está en su contenido. El café solo prácticamente no contiene calorías ni grasas y, además, aporta compuestos vegetales como los polifenoles, entre ellos el ácido clorogénico.

Estas sustancias han sido estudiadas por sus posibles efectos sobre el metabolismo de la glucosa y la regulación del peso.

En este sentido, si quieres reducir al máximo el aporte calórico , una taza de café negro sin azúcar es una de las alternativas más sencillas.

Además, “el efecto estimulante del café, que proporciona una mayor sensación de energía, también se ha relacionado con un aumento en la actividad física y un mejor rendimiento deportivo”, explicó a Healt Matters Elizabeth DeRobertis, dietista titulada en el Scarsdale Medical Group.

La especialista agrega que “solo hay que tener cuidado con las calorías adicionales y no exceder las 4 o 5 tazas de café al día para mantener una buena salud en general”.

¿Y cuándo el café sí puede engordarte

La diferencia está principalmente en lo que se añade a la bebida. Azúcar, crema, leche entera, jarabes, chocolate, caramelo y nata pueden convertir un café con pocas calorías en una preparación mucho más energética.

Algunas bebidas comerciales de gran tamaño pueden contener cientos de calorías y una cantidad elevada de azúcar añadido. Si se consumen con frecuencia y contribuyen a superar las necesidades energéticas diarias, pueden favorecer el aumento de peso.

“Un estudio demostró que existía una relación entre el aumento de peso y añadir solo 1 cucharadita de azúcar a una taza de café al día”, se lee en el portal de Mayo Clinic. Además, los expertos agregan que una alternativa eficaz es añadir leche vegetal al café.

Por ejemplo, la leche de soja, de almendras o de avena. “Muchos de estos productos tienen azúcares agregados. Verifique las etiquetas para saber cuántas calorías añade cada producto a su bebida”, aseguran los expertos del sitio web.

Asimismo, un café con leche ocasional no es necesariamente un problema. Lo que importa es la cantidad, la frecuencia y el conjunto de la alimentación.

Y por último: el horario también es fundamental. Esto no significa que tomar café por la tarde engorde directamente, sino que un consumo tardío que perjudique el descanso podría afectar indirectamente los hábitos relacionados con el peso.

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