¿Es seguro exfoliar el rostro con café? Médicos advierten

El uso de granos de café, acompañado de algún aceite esencial para exfoliar el rostro, se ha viralizado en redes sociales. Con este remedio casero, presuntamente se busca eliminar células muertas y conseguir una apariencia más luminosa, pero, ¿qué tan seguro es?

Los dermatólogos advierten que esta práctica puede resultar demasiado agresiva para una zona tan delicada. Incluso, invitan a diferenciar el uso del café como ingrediente cosmético con el hecho de frotar sus granos sobre el rostro.

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¿Por qué los granos de café pueden dañar la piel?

El principal problema está en la textura de las partículas. Al masajearlas contra el rostro, especialmente con fuerza, pueden provocar pequeñas irritaciones y alterar la barrera protectora de la piel.

La cafeína tiene propiedades que podrían ayudar temporalmente a disminuir la inflamación y mejorar la apariencia de la piel. Sin embargo, el uso correcto en el rostro es en mascarilla.

Esto se debe a que los exfoliantes elaborados con café son demasiado ásperos, explica al porta PureWow el dermatólogo certificado Muneeb Shah, creador de la línea de cuidados de la piel Remedy.

Además, una exfoliación excesiva puede dejar la piel más sensible, provocar enrojecimiento, resequedad o sensación de ardor. En personas con piel sensible, estos efectos pueden ser todavía más notorios.

Asimismo, el doctor Scott Walter, dermatólogo certificado que ejerce su profesión en Colorado, agrega: “Los granos de café pueden causar micro rupturas en tu piel y hacer más daño que bien”.

¿Cuál es la forma más segura de exfoliar el rostro con café?

La diferencia está en no utilizar los granos como un exfoliante físico agresivo. Si alguien decide incorporar café a una rutina casera, una alternativa menos abrasiva es emplearlo como mascarilla sin partículas gruesas y sin frotar la piel.

Aun así, los beneficios de este tipo de preparaciones caseras son limitados y no sustituyen los productos formulados específicamente para el cuidado facial.

La opción más recomendable es utilizar exfoliantes formulados para el rostro y adecuados para cada tipo de piel, siguiendo las indicaciones del producto y evitando hacerlo con demasiada frecuencia.

Antes de probar cualquier remedio casero, especialmente si existen problemas de sensibilidad, irritación o acné, lo más prudente es consultar con un dermatólogo. La piel del rostro no necesita quedar irritada para conseguir una apariencia más saludable.

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