Reportan desde Inglaterra que Manchester City recibiría multa millonaria y descenso por dos años

El Manchester City podría perder la categoría esta misma temporada. Según el Daily Mail, que cita a fuentes cercanas al proceso por los cargos financieros del club, el castigo más probable sería una deducción de puntos lo bastante grande como para garantizar el descenso a la Championship, junto a una multa muy elevada.

La expulsión de la Premier y el envío a League Two aparece como un escenario improbable.

El castigo podría incluir una segunda deducción de puntos, pensada para dejar al club en la Championship al menos una temporada más. La idea es la de un castigo severo seguido de una vía para que el City se reconstruya.

Lo que parece descartado es que acabe en la League Two, lo que provocaría salir del fútbol profesional y un caos sin precedentes. Si se aplicara a mitad de campaña, habría que anular todos los resultados del City y nadie sabría dónde jugaría el equipo hasta junio.

La Premier, según siempre el medio británico, empuja para que el castigo se conozca antes de que haya sentencia en la apelación. Esa posibilidad cambiaría el calendario del caso. El City tendría una sanción encima mientras disputa la temporada, y el recurso se decidiría con el curso ya muy avanzado.

Man City to face HUGE points deduction which will guarantee relegation – and more could come next season – but they won't be sent down to League Two, insiders tell OLIVER HOLT https://t.co/SJy8Rgnf1F — Daily Mail Sport (@MailSport) October 19, 2026

Sanción histórica

A finales de septiembre, la comisión independiente declaró al City culpable de 114 de los 115 cargos que le había imputado la Premier League por incumplir las normas financieras durante nueve temporadas, y de la mayoría de los relacionados con la falta de cooperación en la investigación. La sanción sigue sin decidirse.

El City recurrió. Tras el veredicto, el club dijo que agotaría las vías de apelación a su alcance y sostuvo que el fallo contiene errores de derecho, de principio y de hecho.

Todo depende ahora de dos relojes. El de la sanción, que la Premier quiere adelantar, y el de la apelación, que no se resolvería antes de enero. Hasta que alguno se cierre, el City seguirá compitiendo sin saber a qué liga pertenecerá el próximo curso.

En duda muchos de sus títulos

Manchester City conquistó ocho títulos oficiales en el periodo que está bajo análisis. La cosecha del conjunto británico abarcó tres ediciones de la Premier League, tres de la Copa de la Liga, una de la FA Cup y una Community Shield, bajo la dirección técnica de tres entrenadores distintos durante un ciclo de alto rendimiento deportivo.

La Premier League presentó formalmente su denuncia en febrero de 2023 y la audiencia se extendió durante 42 días, hasta diciembre de 2024, con miles de páginas de transcripciones y presentaciones de ambas partes.

Richard Masters, director ejecutivo de la Premier League, sostuvo que el dictamen establece los hechos ocurridos en el club durante el período investigado y respaldó la continuidad del proceso disciplinario. La entidad definió el fallo como “el más importante de la historia”.

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