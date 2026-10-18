Eric Garcia y Kounde serán baja del Barcelona ante el PSG en Champions League

El FC Barcelona afrontará su crucial compromiso de Champions League de este martes frente al París Saint-Germain en el Parque de los Príncipes con una defensa mermada, tras confirmarse este domingo las lesiones de Eric Garcia y Jules Kounde, quienes terminaron con problemas físicos el encuentro disputado este sábado frente al Betis en La Cartuja (2-5).

Eric Garcia sufrió una lesión muscular en el recto anterior del muslo derecho, un diagnóstico que lo mantendrá en el dique seco entre tres y cuatro semanas. Por su parte, Jules Kounde padece un esguince en el tobillo izquierdo, quedando su disponibilidad para el próximo clásico liguera frente al Real Madrid sujeta a la evolución clínica de los próximos días.

Ambas ausencias, sumadas a la baja de larga duración de Andreas Christensen, dejan al técnico Hansi Flick con opciones sumamente limitadas.

Ante este panorama, el entrenador Hansi Flick dispondrá únicamente de Pau Cubarsí y Gerard Martín como centrales natos del primer equipo para medirse al vigente campeón continental, respaldados en los laterales por Joao Cancelo, Xavi Espart y Alejandro Balde.

Aunque Gerard Martín también encendió las alarmas al ser sustituido al descanso en Sevilla por precaución, el club confirmó que estará plenamente disponible para la cita europea.

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