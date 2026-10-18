El Manchester United empata con el Leeds y firma su peor inicio de temporada desde 1986

El Manchester United profundizó su severa crisis al igualar 1-1 en su visita a Elland Road frente al Leeds United. El resultado no solo prolonga a cinco las jornadas consecutivas sin conocer la victoria en la Premier League, sino que firma el peor inicio liguero de la institución desde la temporada 1986-87, haciendo que la continuidad del técnico Michael Carrick entre en una posición sumamente comprometida.

Pese a que el arquero belga Senne Lammens contuvo las embestidas iniciales de los locales, el Manchester United logró ponerse en ventaja rebasada la media hora de juego gracias a una combinación entre Youri Tielemans y Bryan Mbeumo, quien definió ante James Trafford.

Sin embargo, los dirigidos por Daniel Farke reaccionaron en el complemento y establecieron la paridad definitiva al minuto 51 mediante un remate de Dominic Calvert-Lewin a pase de Tarik Muharemovic.

En los minutos finales, el Leeds estuvo cerca de completar la remontada con internadas de Noah Okafor y un disparo de Anton Stach salvado en la línea por Noussair Mazraoui en el tiempo añadido.

Con este punto, el Manchester United cae hasta la decimotercera posición del campeonato con solo un triunfo en siete compromisos y a dos unidades de la zona de descenso, mientras que el Leeds se afianza en la séptima casilla acechando los puestos europeos.

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