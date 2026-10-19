William Levy se ha mudado oficialmente, pero no ha revelado su destino

Durante el último año, William Levy ha estado en el ojo del huracán por varias polémicas: su separación de Elizabeth Gutiérrez y su paso por la cárcel, el cual se dijo podría afectar su carrera como actor. Sin embargo, ahora es noticia por haber decidido mudarse.

En los últimos meses, el actor de origen cubano se ha mantenido alejado de las redes sociales, pero igualmente ha comenzado a circular una foto de él junto con una empresa especializada en mudanzas.

En la foto, compartida por María del Cisne, fundadora de Miami Moving, se puede ver a Levy posando junto a ella en plena mudanza. Además, se comparten algunas fotografías del proceso.

Durante años, Levy ha vivido en Miami, Florida, en una mansión millonaria que compartía con su ahora exesposa y sus dos hijos.

Aunque las fotos hacen oficial una mudanza, por ahora se desconoce cuál es el destino del actor de 46 años. Tampoco se sabe si tomó la decisión de mudarse junto con su actual pareja, Jenifer Camacho, una joven que también es de origen cubano y cuya relación se hizo oficial en marzo de este año.

Hay que recordar que durante el polémico divorcio de Levy y Gutiérrez se habló mucho sobre la mansión que compartían; incluso se llegó a asegurar que el actor no tenía el dinero suficiente para mantener una propiedad de ese tipo.

Los debates entre la pareja estaban relacionados con qué hacer con ella, sin mantenerla o venderla. En algún momento la propiedad estuvo disponible por $9 millones de dólares. Sin embargo, también se hablaba del mal estado en el que se encontraba el lugar, lo que podría rebajar su precio.

Esta residencia en Miami tendría una casa principal de 8,088 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Lo más probable es que Levy haya decidido mudarse a una propiedad en Miami mucho más económica y pequeña para comenzar nuevamente. Aunque no se ha revelado ningún detalle por los momentos.

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