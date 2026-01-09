William Levy habla sobre cómo maneja las críticas: “No necesito la aprobación de nadie”

Elizabeth Gutiérrez y William Levy se separaron en abril de 2024. Desde entonces, las controversias para el actor han seguido, dado que en aquel momento se le acusó de un presunto comportamiento agresivo. Sin embargo, las críticas incrementaron en el pasado 2025 por la manera en que actuó cuando se encontraba en un restaurante y fue detenido en Miami.

“Estoy acostumbrado ya, son veintitantos años de carrera y estoy acostumbrado a eso. A mí eso no me afecta en absoluto; soy de las personas que a eso no le hago caso. Yo sé quién soy, mis hijos saben quién soy y mis fans también saben quién soy”, dijo en el programa “Hoy”.

El actor de raíces cubanas aseguró que no necesita estar aclarando de manera constante la persona que es, ya que considera que debe vivir a su manera y no para complacer a aquellos que lo juzgan a través de las plataformas digitales. Agregó que, así como cualquier otro, también tiene familia y se encarga de hacer lo mejor posible por cada uno de ellos, según el rol que le corresponda.

“No voy a estar todo el tiempo tratando de hacerle saber a la gente quién soy realmente; a mí eso no me interesa. Yo vivo como soy yo, le guste a quien le guste, no importa. Yo hago mis cosas, vivo mi vida, soy un padre, soy un amigo, soy un hijo y trato de hacer lo mejor como persona, siempre”, dijo durante la conversación.

Levy tiene una trayectoria profesional de más de dos décadas; por ello, mencionó que no vive prestando atención a lo que digan de él, debido a que es una situación muy desgastante y no habría llegado tan lejos como lo ha hecho hasta hoy, destacando que no necesita la aceptación de ninguna persona y se siente contento con quién es actualmente.

“Los comentarios, si estás al tanto de lo que la gente dice de ti, estás mal; no vas a estar nunca feliz. Además, yo no necesito la aprobación de nadie para hacer lo que voy a hacer. Yo estoy muy contento, muy agradecido con los fans, con Dios por hacer lo que amo hacer y sigo adelante”, añadió sobre las críticas en su contra.

